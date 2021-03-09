Rahatlama karşılıklı olmalı

4 aydır evliyiz. Görücü usülü ile evlendik. Eşim ilk geceden beri sıkıntılı. Yani bir türlü birleşemedik. Kendisi ne zaman derse beklerim. 1 aydır kendi kendime bile zorlanıyorum. Hap alsam nasıl olur?

ÖNCELİKLE anlayış ve gayretin için tebrikler. Eşinin hastalığı vajinismus olabilir. Bu nedenle öncelikle doktor muayenesi şart. Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene olsun. Ayrıca bu sadece onun değil senin de hastalanman demek. Nitekim son bir aydır şikayetlerin olmaya başlamış. Eşin bu konuda rahatlamazsa sen de rahatlayamazsın.

KARAMSARLIĞA GEREK YOK

Biz yeni evliyiz. Hanım 45 yaşında ben 48 yaşındayım. Çocuğumuz olur mu diye eşimle doktora gittim. Doktor 'Hormon testi yazdım' dedi. Kağıda bir baktım AMH yazıyor. Nedir sizce?

AMH testi ANTİ MÜLLERİAN HORMON testinin kısaltmasıdır. Hormonun düşük çıkması kadınlarda yumurta sayısının ve kalitesinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu da kadında doğurganlığın azaldığı anlamına gelmektedir. Düşük çıkan kadınların karamsar olmasına gerek yoktur. Bu testlerin sonucuna göre size bilgi verecek.

TECRÜBE ZAMANLA OLUR

Biz yeni evlendik. Çok heyecanlıyız. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da hemen bitiyor. Normal mi? Değilse ne yapabilirim. Yardım edebilir misiniz?

İLİŞKİ tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusu erken boşalmaya neden olabilir.