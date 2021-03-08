Kadınlarla konuşamıyorum
ANLATTIKLARINA bakılırsa öncelikle sosyal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu sorunu psikolog görüşmeleri ile aşabiliriz. Ayrıca panik atak yaşayanlarda bu tip tepkiler yaşanabilir. Bu durumda ilaç tedavisi ile durumu destekleriz.
Ayrıca tiroit çalışma bozuklukları gerek ruhsal ve gerekse bedensel sonuçlara neden olabilir. Bu açıdan genel muayene ve tetkiklerin için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ayrıca esnek kalp kapakları gibi durumlar, kan şeker düşmeleri aynı şikayetlerle karşımıza çıkabilir. Ayrıntılı tetkik, takip ve tedavi ile şikayetler düzelebilir.
Rahat rahat evlenebilirsin.
MELİSA ÇAYI İÇ RAHATLA
İç güveysiyim. Tek derdim kaynanam! Hanımla ilişkiye gireceğiz, kapının önünde hep tıkırtı yapıyor. Işığı yanıp söndürüyor. Kabus gibi. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim?
BENCE önce kaynananın elini öp.
Kendi halini anlat. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini anlat. Başladığın ilacı anlat.
Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya, rezene, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.
CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ
5 yıllık evliyiz. Çok şükür 3 çocuğumuz oldu. Eşim "Artık tüp bağlatalım" dedi. Biraz çekindim, bir zararı var mı?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Cinsellik etkilenmez. Çiftler arasındaki birliktelik eskisi gibi devam eder.
Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Hayatına olduğu gibi devam edebilir.
BEKARIM AMA...
24 yaşındayım. Bekarım. Evlen desen evlenmiyorum. Geriliyorum. Bu nedenle sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?
TABİ ki olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir.
Ancak her şeyin aşırısı zarardır.
Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir.
Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kardeş kardeş yaşamak 07 Mart 2021, Pazar 8 sene önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Şimdi hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız? GEÇMİŞ olsun....
- Stres çocuğu öteler 06 Mart 2021, Cumartesi 23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Canım...
- Kavga değil muhabbet 05 Mart 2021, Cuma 7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor....
- Gurur yapma 04 Mart 2021, Perşembe Yeni evlendim. Çok heyecanlıyım. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da erken boşalıyorum. Normal mi bu? Ne önerirsiniz? Evliliklerin...
- 3 ay ilişki yok 03 Mart 2021, Çarşamba 64 yaşında emekliyim. Prostat ameliyatı oldum. Eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye girebilirim? BiRAZ daha sabır...