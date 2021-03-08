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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 08 Mart 2021, Pazartesi

Kadınlarla konuşamıyorum

23 yaşındayım. Askerliğim bitti. Hala kadınlarla konuşamıyorum. Tutulup kalıyorum, çarpıntım oluyor. Bu gidişle evlenemem. Guatrım da var ilaç kullanıyorum. Sizce ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARINA bakılırsa öncelikle sosyal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu sorunu psikolog görüşmeleri ile aşabiliriz. Ayrıca panik atak yaşayanlarda bu tip tepkiler yaşanabilir. Bu durumda ilaç tedavisi ile durumu destekleriz.
Ayrıca tiroit çalışma bozuklukları gerek ruhsal ve gerekse bedensel sonuçlara neden olabilir. Bu açıdan genel muayene ve tetkiklerin için iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ayrıca esnek kalp kapakları gibi durumlar, kan şeker düşmeleri aynı şikayetlerle karşımıza çıkabilir. Ayrıntılı tetkik, takip ve tedavi ile şikayetler düzelebilir.
Rahat rahat evlenebilirsin.

MELİSA ÇAYI İÇ RAHATLA

İç güveysiyim. Tek derdim kaynanam! Hanımla ilişkiye gireceğiz, kapının önünde hep tıkırtı yapıyor. Işığı yanıp söndürüyor. Kabus gibi. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim?
BENCE önce kaynananın elini öp.
Kendi halini anlat. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini anlat. Başladığın ilacı anlat.
Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya, rezene, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.

CİNSELLİĞİ ETKİLEMEZ

5 yıllık evliyiz. Çok şükür 3 çocuğumuz oldu. Eşim "Artık tüp bağlatalım" dedi. Biraz çekindim, bir zararı var mı?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Cinsellik etkilenmez. Çiftler arasındaki birliktelik eskisi gibi devam eder.
Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz. Hayatına olduğu gibi devam edebilir.

BEKARIM AMA...

24 yaşındayım. Bekarım. Evlen desen evlenmiyorum. Geriliyorum. Bu nedenle sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?
TABİ ki olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir.
Ancak her şeyin aşırısı zarardır.
Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir.
Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Kadınlarla konuşamıyorum
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