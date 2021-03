Kardeş kardeş yaşamak

8 sene önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Şimdi hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir.

Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir.

Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş.

Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

NE YAPTIYSAM OLMUYOR

63 yaşındayım. Ne yaptıysam sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Bunalmaya başladım. Arkadaşlar çubuk taktırmış. Ben taktırabilir miyim?

ANLADIĞIM kadarı ile kendin için bir şey istemiyorsun. İsteğin varsa ve yerine getiremiyorsan sıkılman doğal. Mutluluk çubuğu diye de bilinen penis protezi takılması kararını üroloji uzmanı verir.

Sertleşme sağlanamıyorsa, beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilir. İşte mutluluğa giden yol, üroloji uzmanına muayene ol.

HEMEN PANİK OLMAYIN

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Ancak cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?

ANLADIĞIM kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var.

Düğümü çözmek gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanına ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var.

Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin?

Bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.

ERKEKLERİN EN BÜYÜK SORUNU

Hocam, eşimle yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum. Ama başlar başlamaz bitiyorum. Sorun var mı?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma.

İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok.

Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu?

Bu çok önemlidir.

Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Doktor kontrolünü öneriyorum.