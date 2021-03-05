Kavga değil muhabbet

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akraba- konu komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta.

Bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir.

61 yaşında diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık ve erken boşalma görülebilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Günde en az bir saat egzersiz yap. Üroloji muayenesi gerekli.

Yeni evli bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne önerirsiniz?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur.

Eşinle bu şikayetini paylaş.

İsteksizlik hali, başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Vajina kuruluğu da ilişkide ağrıya neden olabilir. Yine de bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.