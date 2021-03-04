Gurur yapma
Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların, kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma.
Öncelikle sakin ol.
Günümüz erkeğinin ortak sorunudur. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Hocam kiloluyum, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söyledi. Bir de ilişkide nefesim kesiliyor. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Tabi ki sigarayı bırak.
Kilo ver. Kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına git.
Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Hapla veya diğer desteklerle düzelme mümkün değil. Su içmeyi unutma. Bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
53 yaşındayım. 5 aydır menopoza girdim. Biraz huzursuzum. Bir de merak ediyorum. Menopoz, cinsel ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır.
Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.
Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara neden olabilir.
Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri, şikayetleri azaltabilir.
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