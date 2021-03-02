Az cinsel istek çok ihtimal

57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİ Kİ çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi güç olabilir. Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroid bozuklukları, testosteron hormon düzey anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizde yarar var.

Hocam kekik öksürüğe iyi gelir mi? Babam şeker hastası ballı çay yap diyor. Ne yapayım?

BALLI kekik çayı bağışıklık sistemini destekler.

Öksürüğe iyi gelir.

Ancak şeker hastaları dikkatli olmalı. Balın miktarı, çayın içilme sayısı önemli.

Kaş yaparken, göz çıkartmamak lazım. 1.5 su bardağı suyu kaynatın. Bir su bardağına kaynamış suyu koyun. 2 tatlı kaşığı dağ kekiğini bardağa koyun.

10 dakika kapalı bekletin.

1 çay kaşığı balı beklemiş bardağa koyun. Yarım saatte yudum yudum için.

3 aydır belim ağrıyor. Hareket ettikçe azalıyor. Spor yapmıyorum. 39 yaşında bel fıtığı niye olsun ki?

BEL fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Her yaşta olabilir.

Ama bel fıtığı hareketle artar, dinlenmekle geçer.

3 aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, aniden değil, yavaş yavaş başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran, hareket ettiğinizde azalan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. İç hastalıkları veya romatoloji uzmanına muayene olun.