37 yaşında aşk bitti

37 yaşında tansiyon hastasıyım. Hastalık yüzünden hanımla kardeş olduk. Ben bittim be hocam. Derdimi kimselere anlatamıyorum. Bari siz yardım edin. Benden umut var mı?

NEDEN olmasın. Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz.

Akıntı tahliline göre mikrop mu yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı?

Öğrenip tedbir alınır. Eşinle de sıkıntını paylaş...

BEL FITIĞI İHMALE GELMEZ

39 yaşındayım. Beş aydır belim ağrıyor. Hareket ettikçe azalıyor. Bu yaşta fıtık olur mu?

BEL fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Hareketle artar, dinlenince geçer. Üç ay uzun süren, aniden değil, yavaş yavaş başlayan ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. İç hastalıkları veya romatoloji uzmanına muayene ol. Vakit kaybetme.

EŞİMDE KORKU BAŞLADI

Eşim ikinci doğumunu yaptı. Yaşlanma korkusuna girdi. "Daha az ilişkiye girelim" diyor. Böyle genç kalacakmış. Ben ne yapacağım?

EŞİN korkularına teslim olursa daha hızlı yaşlanır. Kaygıyla genç kalmaya çalışmak elekle su taşımaya benzer. Ayrıca ilişki bedensel yenilenmeye yönelik sistemin çalışmasını sağlar. Sağlıklı ilişki huzurlu ve keyifli bir sosyal yaşamın temelidir.

MUTLAKA MUAYENE OLUN

66 yaşındayım. İki haftadır kabızım. Dün tuvaletimi yaparken makatımdan kan geldi. Merhem süreyim mi?

KABIZLIK sonrası makattan kan gelmesi basur ya da hemoroit hastalığında sık görülen bir şikayettir. Ailesel yatkınlık taşır. Kabızlık ilk şikayet olarak görülebilir. Kabızlık sonrası polip gibi hastalıklarda da kanama olur. Muayene olmalısın. Kolonoskopi yapılmalısın.