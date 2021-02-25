Vur deyince öldürmüşsün

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada 3 kere maç yapmaya başladım. Ancak maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Hani iyi gelirdi?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.

ÇANAK TUTMA

Nafiz Bey, erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog, psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim erken boşalmaya çanak tutar.

ÖZEL HAYATINA KARIŞMAYIN

Bizim oğlan üç aylık evli. Hala çocuk haberi alamadık. Yakınlar "Şunu yerse güçlenir bunu yerse güçlenir" diye sıralıyor. Ne yapmamızı önerirsiniz?

SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş. Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda mutlaka verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait kesin fayda sağlayıcı oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. İsterse üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene olabilir.