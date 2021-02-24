Şeker cinselliğe zarar

41 yaşında bayanım.5 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktora gittim o da bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Lütfen yardım?

Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve kıllanma olayını başlatır.

Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur.

Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Depresyon, hipotirodi ve şeker hastalığı da bu şikayetlere nedendir.

SIKINTIDA SERTLEŞİR

31 yaşındayım, 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Başka test yok mu?

Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, kan şekeri veya şeker yükleme testi, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.

KOMŞULARI FAZLA DİNLEME

38 yaşındayım. 2 hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. 'Menopoza girersin' dediler. Gerçekten menopoza girer miyim?

Komşular mı 'Menopoza girersin' dedi yoksa doktorlar mı? Genellikle komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Bu dönemde gece terlemeleri, sinirlilik görülür.

KANSIZLIK İÇİN LİMONLU ÇAY İÇ

Nafiz hocam, 3 aylık bebeğim var. Emziriyorum. Hangi gıdalardan uzak durayım?

Kansızlığa neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme. Çay kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin. İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Salam, sosis, sucuk gibi hazır gıdalardan uzak dur.