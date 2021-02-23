Aldatılma korkusu

Son 4 aydır eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim, gitmiyor. Beni aldatıyor olabilir mi?

ERKEN boşalma stres ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan da etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog-Psikiyatrist-Ürolog takibi gerekir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları büyütür. Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.

TANSİYONDA RİSKLİ OLABİLİR

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır bende tık yok. Hap kullanan arkadaşlar var. Ben de kullanayım mı?

SENİN riskli olabilir. Bazı kalp ilaçları ile bahsettiğin hapları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla görüş. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalıkta var. Bazı tansiyon ilaçları da isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir. İhmal etmemeni öneririm.

62'SİNDE MUTLULUK ZOR MU?

62 yaşında bir delikanlıyım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemiş. Sonra da mutlu olmuşlar. Ben de yesem olur muyum?

KEÇİBOYNUZU faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az ve sık beslenin. Dinlenmiş olmak mutluluğu arttırabilir. Doktor kontrollerini da aksatma.

İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

25 yaşında bir kadınım. Yeni evlendim. Eşimle ayda 3 kere birlikte olmaya çalıştık ama bende ağrı oldu. Komşumuz hemşire sordum. Vajinismus olmuşum. Doktora gitmek gerekir mi?

BU hastalık ilk gece korkusu olarak bilinir. Bazı kadınlarda tüm bedende kasılmalar olur. Çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir.

Önce kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikolog ve psikiyatriste başvurmak gerekir.