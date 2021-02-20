Önemli olan işlevi

Doktor bey 23 yaşındayım. Cinsel organım 9 santimetre. Çocuğum olur mu? Büyütmek gerekir mi?

ERKEK cinsel organı sadece cinsel ilişki aracı olarak kullanılmaz. İdrarın bedenden çıkmasını da sağlar. Sağlık olarak görevini yapması önemli. Boyu açısından hayati önem taşımaz. Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi, kadının rahmine ulaştırmasıdır.

Rahme giden mesafe 10 santimetre kadardır. Spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organıyla bile, döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın faydası yoktur.

BİOTİN VİTAMİN ALMALISIN

Ben yumurtayı çok seviyorum. Çiğ bile tüketiyorum. Öyle çok kolesterolüm yok. Ama dilimde yanma, hafif hafif yarılmalar var. "Alerji" dediler. Olabilir mi?

YUMURTA alerjisi ihtimalini kanıtlamak için gerekli testleri yaptırmalısın. Özellikle yoğun yumurta tüketenlerde Glossit dediğimiz dil iltihabı olabilir. Yumurtanın beyazındaki avidin proteini, biotin vitamin eksikliğine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka biotin vitamin takviyesi de yapmalısın.

YANLIŞ ANLAMIŞSIN

Babamda kalın bağırsak balonu çıktı. Tarama yaptırın dediler. Saç mı bu taratalım? Kalın bağırsak taraması nedir?

Bu tarama o değil. Sana eksik açıklama yapıldığından böyle anlaman doğal. Tarama, aşikar hastalık belirtisi olmayan kişilerde bağırsak kanseri araştırması yapmayı içerir. Bunun amacı, polipleri, diğer bağırsak hastalıklarını şikayet başlamadan bulmak amacıyla yapılır. Ayrıca altta yatan hastalık kanser ise kanseri daha kolay tedavi edip iyileştirebileceği erken dönemde teşhis etmeye yarar...