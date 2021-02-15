Bilgi ayrı uygulama ayrı

26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bir de bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

Bilgi ayrı uygulama ayrı.Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme.

İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Görüşme daha kalıcı bilgi sağlar.

KARDEŞ KARDEŞ TAKILIYORUZ

Emekli emniyetçiyim. Eşim menopoza girdi. Yani kardeş olacağız galiba. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Evet etkiler. Bu dönemde Östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Hemen doktor kontrolüne gir.

MÜZİK BİLE YARAMADI

32 yaşında bıkmış bir adamım! Hanımı ilişkide bir türlü rahatlatamıyorum. Müzik bile açtım yine olmadı. Tavsiyeniz nedir?

Eşin müziği sever mi, sordun mu? Konuştun mu? Nelerden hoşlanıyor veya hoşlanmıyor? Yani doğru cevaplar eşinde. Anket yapar gibi de sorma. Anlamaya çalış. Yani ilişki sizin aranızda ya o nedenle tavsiyeleri eşinden öğrenmelisin. Eşin sıkıntılıyken, düşünceliyken, yorgunken olsun dersen o da olmaz. Aynı durumlar senin içinde geçerli tabi.

DİYETİ BIRAKMAYIN

Gutum var. Nelere dikkat edeyim?

Diyet yapmazsan gut hastalığın varolmaya devam edecek. Sakatat (ciğer, yürek, dalak, böbrek, işkembe vb), Küçük balıklar (hamsi, sardalya, vb), midye, karides, havyar, istiridye ve et suları... Bunlardan özellikle kaçınmak gerekir. Nohut, mercimek gibi baklagiller, maya ve maya içeren besinler tüket.