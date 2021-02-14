70’inde mutluluk

Nafiz Hoca, ben 70 yaşındayım. Erkek adamım. Ancak şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Üç sene oldu bende tık yok. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlığa neden olabilir.

Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.

Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.

ŞEKERİNE BAKTIR

38 yaşındayım. 3 aydır sıkıntım var. Unutkanlık yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

KAN şekeri düşmeleri, düzensiz beslenme unutkanlığa sebep olabilir. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüket. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, portakal, armut ve mandalina ye.

Ailemizdeki erkeklerde prostat sık görülüyor. Check Up yaptırayım mı?

PROSTAT kanseri geç şikâyet meydana getirir. Check-Up çok kıymetlidir. PSA testi yapılır. Gerekirse makattan prostat muayenesi yapılır.

Tüpçüyüm. Makatımda çatlak var. Bir de memeler var. Çatlaklar meme yapar mı?

MAKATTAKİ çatlak ıkınma, kabızlık esnasında oluşur. Ağrı ve dışkılama ertelemeleri ile kabızlık-sert dışkı artar. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.

PROSTAT KORKUSU

45 yaşındayım. Üç hafta önce idrarımdan kan geldi. Prostattan korkuyorum. Utanıyorum. Ne yapmalıyım?

BENCE bu yaşta doktordan utanmaktan UTAN. Hiç doktordan utanılır mı! Erkeklerin 45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 ayda bir prostat muayenesi olması gerekir. Ayrıca böbrek taşı, kum dökme, idrar kesesi hastalıkları gibi durumlarda da idrarda kan olabilir.

Hemen muayene olmaya.

BAŞINI AĞRITIR...

Sabah erken işe gidiyorum. Akşam geç geliyorum. Yeterli beslenemiyorum galiba. Bunu nasıl anlarım?

YETERSİZ beslenenlerin hareketleri ağırdır. Tekrarlayan baş ağrıları, yorgunluk, bitkinlik günlük hayata tahammülü azaltır. Sebze-meyve, zeytinyağı, bakliyat, ceviz-fındık gibi gıdalarla beslenmeni takviye etmelisin.