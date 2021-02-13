Evlilikten korkar oldum

3 ay önce eşimle birbirimizi severek evlendik. Ama hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat vermedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım edin.

Bu durumla sık karşılaşıyoruz.Yani sana has bir durum değil. Aslında doğrusu güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji, kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez, üzülürsün. Doğal bir süreç bu. Annenle de konuşmalısın. Evlilik deneyimi olan arkadaşların da bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler. Birinci prensip korkmamaktır....

ERKEKLİĞİN BOZULUR

Bana tansiyon hastasısın dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet etmeliyim?

Gerilme, panikleme. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok.İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. İlacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap.

MELİSA ÇAYI İÇ

Hocam benim fazla sıkıntım yok. Uykuya zor dalıyorum. İlaç istemem. Bitki çayı olur mu? Hangisi olur?

Melisa çayı, rahatlatıcı olabilir. Yatmadan 1 saat önce 1 bardak su kaynat. Ocaktan kaldır. Bardağa dök. 1 tatlı kaşığı kuru melisayı bardağa koy. Bardağın ağzını kapat. 15 dakika beklet. Yavaşça iç. Çok iyi gelecektir.

Doktor bey sık sık kabız oluyorum. Ben meyveyi çok seviyorum. Ama kabız yapanlar hangisi kafam karıştı. Ne yapayım?

Genel olarak elma, şeftali, muz kabız yapabilir.

İshal olanlar kullanınca faydalı olur. Ayrıca sana kabızlık yapan meyvelere ayrıca dikkat etmelisin. Başka bünyede kabızlık yapmayan gıdalar sende yapabilir. Kendini takip et.