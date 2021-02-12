Aşık oldum tansiyonum düzeldi

Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

Aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar, ciltte canlılık sağlanır.

VİAGRA DEVA DEĞİL

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama hassas bölge de etkilendi. Doktorlar sürekli Viagra yazıyor. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "Her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Cinsel hayat etkilenebilir. Bir an evvel muayeneni tamamla.

KARŞILIKSIZ İLİŞKİ YAŞIYORUM

59 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende hala istek var. Doktor, 'Bu yaşta hala ne istiyorsun' derse ne derim?

Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün.