Macun sorunu çözmez

Kardeşim benden 4 yaş küçük. 3 evladı var. Macun yesem gücüm yerine gelir mi?

Önemli olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır. Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez. Macundan önce doktor muayenesi şart. Eşin kadın hastalıkları uzmanına Sen üroloji uzmanına bir kez muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir. bu nedenle iç hastalıkları uzmanına da muayene olun.

Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girsenizde gebelik gerçekleşmeyebilir.

SİGARA AŞKI BİTİRİR

15 yıldır sigara içiyorum. Uzun vadede gücüme etki eder mi?

Evet. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.

BALAYI KORKUSU

Balayı Sistiti" ne demek?

İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına "sistit" denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da görülebilir.



YAŞLANMAK İSTEMİYORUM

45 yaşındayım. kırışmalar başladı. Ne önerirsiniz?

P.R.P. yani Trombositten zengin plazma uygulaması iyi olur. Doğal bir uygulamadır. Mikro iğne uygulamaları ile PRP birlikte uygulanırsa yüz yenilenir. Bu da sağlıklı bir yüz demektir.