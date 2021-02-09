Beni aldatıyor mu?

Son 6 aydır eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. "Doktora git" dedim. Gitmiyor. Başka biriyle ilişkisi olabilir mi?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Yani "Git" demen yetmez. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygınız olabilir. Ancak karşılıklı güvensizlik sorunları besler büyütür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm.

Ekinezya çayı ALERJİ YAPAR

Hocam eşim 1 aydır akşamları ekinezya çayı içiyor. Sonra kaşıntısı artıyor. Ben çaydan diyorum. O alerji diyor. Sizin vereceğiniz bilgiye göre iddiayı kazanacağız.

Kendine güvenmelisin

Kilo vermeye çalıştıkça batıyorum. Aç kaldım yok, susuz kaldım yok. Pandemi var diye nişanlanamıyorum. Hocam yardımcı olun?

Önce acele etme. Sonra günlük yaşamını düzene sok. Ani değişikliklerle verilen kilolar mutlaka geri gelir. Yani bir gün aç kalayım kilo vereyim dersin yapmayınca alırsın. Şimdi olduğu gibi kendine güvenin azalır. Stres yaparsan kilo veremezsin. Yeterince su iç. Dengeli beslen.

Memede risk artabilir

Doktor bey, 48 yaşındayım. 4 ay önce sağ mememde kanser buldular. 19 yaşında bir kızım var. İlerde risk olur mu?

Anne, teyze ve kız kardeşlerde memede menopoz öncesinde kanser ortaya çıkmışsa kızlarında hastalığın ortaya çıkma oranı 4 kat, her iki memede görülmüşse 8 kat artabilir. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, erken adet görülmesi, sigara içmek riskleri arttırır.