Padişahların tercihi mesir macunu
Öncelikle kan şekeri düşükse veya çok yüksekse sertlik süresi olumsuz etkilenir.
Tiroid hastalıkları, kansızlık, mineral eksiklikleri, kalp damar hastalıkları varsa yine bu durum olumsuz etkilenir. Bu nedenle beslenme düzeni peşine koşarken bunları kontrol ettirmeyi unutmayın. İç Hastalıkları Uzmanına muayene olun.
Ayrıca marul hariç yeşillikler, zeytinyağı, kırmızı biber, karpuz, istiridye, üzüm, sarımsak içeren gıdaları mutlaka tüket.
Kahve ve yanında fındıklı çikolata da destekleyici olabilir. Padişahların tercihi Mesir Macununu da yabana atmayın.
BABA OLAMAYACAK MIYIM?
34 yaşındayım 9 aydır evliyim. 4 yıl önce varikosel diye bir hastalığım olduğunu öğrendim. Varikoselim babalığıma engel mi?
Varikosel senin spermlerinin yapısını, çalışmasını bozabilir. Bu nedenle gebelik gerçekleşmeyebilir. Varikosel bir çeşit varistir. Varislerde toplanan kan beslenme ve ısı sürecini olumsuz etkiler. Yine de çaresiz bir durum değildir. Varikosel ameliyatları çözüm sağlayıcıdır.
Üroloji takibine gir.
SİGARA CORONA'NIN SUÇ ORTAĞI
Hocam 12 yıldır sigara içiyorum. Sigara içenlerde daha çabuk hastalık oluyormuş. Sigara Corona yapar mı?
Coronavirüs sigara içenlerin bedenine daha kolay girer. Çünkü sigara Corona'nın vücudumuza girdiği kapı sayısını arttırır. Çok kapı açarsan çok mikrop girer. Corona enfeksiyonu en çok akciğerleri etkiler. Ayrıca sigara içenlerin solunum yolu savunması bozulması, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve ilave olan diğer enfeksiyonlar Covid-19 riskini arttırır. Ozon Tedavisi tavsiye edilir.
GEBELERDE COVİD BEBEĞE GEÇER Mİ?
24 haftalık gebeyim. Anne karnındayken bebekler Corona olur mu?
Gebelerde "Bebeğime Corona geçer mi?" korkusu hastalıktan daha tehlikeli. Çünkü yapılan çalışmalarda anne karnındaki bebeğe Corona geçtiğini gösteren kesin kanıtlar yok.
Corona bulaşan yenidoğanların hastalığı hafif atlattığı biliniyor.
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