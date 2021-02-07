Andropoz mutsuz eder

55 yaşındayım. Kendimi hala genç ve dinç hissediyorum. Ancak ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldum diye sinirlerim harap oldu. Ne önerirsiniz?

PANİK yok.

Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormonu eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

BİTKİLER İYİ GELMEZ

54 yaşındayım. Üç senedir fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Başka çaresi var mı?

BİTKİSEL karışımlar fıtığı düzeltmez. Ağır kaldırmamalı, kabız olmamalısınız. Papatyarezene- ıhlamur çaylarını tercih edin. Hamurlu gıda tüketmeyin. Tuvalet ertelemeyin. Su için.

MUTLAKA DOKTORA GÖRÜN

Yedi aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra süt gibi sıvı geliyor. Gebe falan değilim. Hasta mıyım?

OLABİLİR.

TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir.

Şikaletlerini sakın ihmal etme.

KANSER AİLEDEN MİRAS

23 yaşındayım. Annem 54 yaşında meme kanseri şüphesi var. Doktor tarama testi istedi. Gitmeli miyim?

TARAMA çok önemli. Yaptır.

Meme kanseri kimler için riskli öğren. Şişmanlık, sigara, alkol alışkanlıkları, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak riski artırır.

Annede, teyzede ya da kız kardeşinde meme kanseri hikayesi olması da riskli bir durumdur.

ŞEKER BAŞ AĞRITIR

22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Uykum geliyor. Kulaklarım çınlıyor. Acaba ne olabilir?

MİGREN, kansızlık, düşük kan şekeri, stres ve boyun fıtığı baş ağrısına neden olabilir. İç hastalıkları ve nöroloji uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk en şekerine baktır.