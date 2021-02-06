İlişkide kalbe dikkat!

Eşimle cinsel ilişki sonrası ben tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

Yorulmaktan kastın orgazm olmak diye anladım.

Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır.

Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar.

Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor.

Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi, burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.

KARINDAKİ AĞRIDA PANKREAS SAKLI

Ultrasonda pankreas kisti var dediler. Kontrole gittim. Hala duruyor. Pankreas hastalığı vardı. Çok korkuyorum. Kötüleşir mi?

Pankreas kistleri çeşitlidir.

Her kist kötüleşmez. Alkol kullanıyorsan kesinlikle BIRAK.

Kolesterol ve yağların yüksekse hemen tedavi ettir. Beslenmen ilaçlar kadar kıymetli fayda sağlar.

Stres-sıkıntı-evham yaparsan işler iyice karışır. Öncelikle ultrason ve gerekirse farklı görüntülemeler yaptırmalısın. Gastroenteroloji-İç Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı bir arada değerlendirir.

SABAH AKŞAM LİSTE YAP

Tansiyonum yükseldi. Bende hap var diyen arkadaşım bir ilaç verdi. Bayılmışım. Doktor, "İlaç seni bayılttı. Önüne gelen ilacı içme" dedi. Şimdi hangi doktora gitmem lazım?

Bazen tansiyon yüksekliğinden, bazen damar tıkanıklığı-beyin kanaması gibi durumlardan, bazen de kullanılan ilaçların yan etkilerinden kişi bayılabilir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına git. Nörolojiye de gidebilirsin.

STRES HORLATIR

2 yıldır horluyorum. Doktor, 'Ciddi bir durum' dedi. Kanser olabilir mi?

Uyku testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen Uykuda nefes kesilme sayısı 5'den fazladır. Kulak Burun Boğaz uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. Horlamada alerji tedavisi ve reflü-stres tedavisi yapmak gerekebilir