Sayılara takıldım

41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada bir, en fazla 2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Yani bu sayıya takıldım. Düşününce biraz huzursuz oldum. Bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri ve ortamın uygunluğu gibi birçok durum ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse sorun yok. Cinsellik, eşlerin birbirine dokunarak, sevişerek paylaşması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.

CİNSELLİĞE HAYIT OTU

52 yaşındayım. Bir yıldır adet görmüyorum. Eskiden eşim bana dokunduğunda çok hisleniyorum. Şimdi pek hislenemiyorum. Menopozdan mı? Buna çare olacak bir bitki yok mu?

MENOPOZDA kadınlarda cinsel organ kanlanmasında azalma meydana gelebilir. Bu uyarılma hassasiyetini değiştirebilir. Kuruluk artabilir. Bu ilişki isteğini, azaltabilir. Hislenmeyi azaltabilir. İlaçtan önce doğal düzenleyiciler kullanılabilir. Hayıt Otu şurupları kullanılabilir. Fito östrojen kaynakları menopoz öncesi ve sonrası kullanılabilen doğal desteklerdir.

SÖYLEMEYE UTANIYORUM

Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyecek hale gelir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.

GÜÇ SORUNUM VAR

Ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Önerir misiniz?

OZON tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir. Etki süresi uzundur. Ancak sihir değildir. Damar dolaşımını, hormon salgılanmasında dengelemeyi, enerji artışı yaparak bu durumların etkilediği cinsel performans azalmalarına olumlu katkıları beklenebilir.