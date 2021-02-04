Nane her derde çare
KAYGI yükünüzü hafifletin. Tamam, ilaç kullanmayın. Çay tarifi veriyorum yaz. Nane çayı.
1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı tıbbi nane koy.
(Nane'nin tıbbisi mi olur deme. Olur. 2 parmağın arasında ezilen nane kokuyorsa tıbbi etkinliği var kabul edilir.) Bardağın ağzını kapa.10 dakika sonra iç. Aynı tarifte nane yerine Melisa koy. 1 hafta sabah akşam tok karnına tüket. Ardından konuşalım.
MARGARİN SİVİLCE YAPAR
Nafiz hocam, yaşım 23. Yüzüm sivilce pazarı gibi. Herkes yağlı yeme diyor. Doğru mu? Bir de sivilce için bir perhiz var mı?
Yapana önerimiz tabi ki var. Şeker ve şekerli gıdalardan uzak dur. Margarin tipi katı yağlar, yağ, sentetik hidrojene bitkisel yağ, krema, kaymak ve mayonez gibi besinlerden kaçın.
Kızartma yeme. Fazla tuzlu yersen sıkıntın artar. Tahıl ürünleri tüket. Çinko içeriği yüksek olan kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık gibi besinleri tüket.
ULTRASON GEREKEBİLİR
Kızım 17 yaşında. Çocukluğunda kalbinin alt kısmında hafif delik vardı. Şimdi şikayeti yok. Ne yapmam gerekiyor?
Kalbin alt bölgesindeki deliklere VSD deriz. Büyük delikler olursa ve kapanmazsa Akciğer içindeki damarların tansiyonu yükselir. Birçok şikayet olur. Eğer delik kapanmışsa veya çok küçülmüşse şikayet olmaz veya az olur. Mutlaka kalp ultrasonu yaptırmanı öneririm.
FAZLA GERİLME
Üç yıl önce menopoza girdim. Hala gerginim ve korkuyorum. Kemiklerim erir mi, çabuk kırılır mı?
MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor.
Menopoz bir farklılıktır.
Hastalık değildir. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır. Ancak yaklaşık iki katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır.
Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Gereksiz kalsiyum ilaçları almayın.
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