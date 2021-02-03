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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 03 Şubat 2021, Çarşamba

Baş belası jöle!

Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. Beş yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?
BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna sakınma tedavisi diyoruz. Soğuk ve rüzgarlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgarda, klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, lodosta dışarı çıkma. Sigara içme. Jöle sürme. Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler.

ÇARPINTISI OLAN TUZU AZALTSIN

Öğretmenim. Online çalışıyorum. İşler yetişmeyecek diye heyecanlanıyorum. Çayı da çok içiyorum. Sık sık çarpıntım oluyor. İşe yarar bir perhizi var mı?
ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuzu azaltmak yardımcı olur.

KENDİNİZİ BOŞ YERE ÜZMEYİN

Sıkıntım büyük. Çünkü cinsel organım küçük. Üç aylık evliyiz. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm bilmiyorum. Ne yapmalıyım?
Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Baş belası jöle!
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