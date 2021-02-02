Basur doktora sor

YAŞAM KALİTENİ DÜŞÜRÜR

22 yaşındayım. Adetlerim çok oluyor. Bu yüzden çok halsiz kalıyorum. Hasta mıyım?

Adet kanamalarının düzenli aralıklarla, ancak fazla miktarda ve/veya 7 günden uzun süreyle oluşmasıdır. Normal bir adet dönemi 7 gün, kanama 2 gün sürer. Menorajinin diğer bir tanımı hastanın yaşam kalitesini fiziksel, duygusal, sosyal ve maddi olarak etkileyen; tek başına veya diğer şikayetlerle birlikte görülen aşırı Menstrüel kanamadır.

Doktor bey sık sık kabız oluyorum. Makatımdan kan geldi. Acaba basur mu oldum?

Hayır. Her basurun yani hemoroidin tedavisi ameliyat değildir.

İç dış basurların tedavisi de farklıdır.

İç hemoroitlerde tedavi hastalığın derecesine göre değişir. Hastalık 4 dereceye ayrılır:

1. Derece Basur: Basurun varlığından ancak kanama yaparsa şüphelenilir, doktor muayenesi ile anlaşılır ve medikal tedavi yeterlidir.

2. Derece Basur: Basur bezesi ıkınma sonucu anal kanaldan dışarı çıkar ama sonra kendiliğinden tekrar içeri girer. Çoğu kez medikal tedavi yeterlidir. 3. Derece Basur: Basur bezesi ıkınma sonucu dışarı çıkar ancak elle içeri itilebilir. Cerrahi tedavi gerekir. 4. Derece Basur: Basur bezesi sürekli dışarıdadır. Cerrahi gerekir.1-2 derece basur olabilirsin. Ameliyat korkusu yaşama. Hemen muayene ol.

AÇIK AÇIK KONUŞ

Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Hep tuvaletteyim. Herkes prostatımdan sanıyor. İlaç istesem doktor üzülür mü?

Bu kadar iyi niyetli ve kibar olduğun için teşekkürler. İlacı yutmadan etkisinin ve yan etkisinin nasıl olacağını bilemeyiz.

Bence bunları söylemezseniz doktorunuz üzülür. Çünkü size faydalı olmak isterken istenmeyen etkilerden haberi olmazsa yardımcı olamaz.

Prostat hastalığını ona anlat. Alfa Bloker ilaç grubu senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat hastalığını tedavi edicidir.

EKO DEDİĞİN CANINI YAKMAZ

Markette çalışıyorum. 36 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var.Doktor EKO istedi! Acaba ben kalp hastası mıyım?

3-4 yıldır devam eden şikayet birden bire ortadan kalkmaz. Şu ara olmaması hastalık varsa geçtiğini düşündürtmez. Bazı test sonuçları hastalığı, bazıları da hastalığa benzeyen ama hastalık olmayan sonuçları gösterir. EKO dediğin Kalbin Ultrasonudur. Yani canını yakmaz. Çarpıntı yapabilir. TT EKOKARDİYOGRAFİ tetkiki ile değerlendiririz. Mutlaka yaptır.