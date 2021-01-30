Fıtığa dikkat

70 yaşındayım. Kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım? Ameliyat olamıyorum. Bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir.

Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamur tüketmeyin. Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Genetik olabilir mi?

Muayene bulgularında "Gut Hastalığına" özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir. İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek tedavi planı kişiye has düzenlenir.

Hocam 19 yaşında oğlum var. 3 aydır evli. Çocuğu olmuyor? Kısır mı acaba?

Bence anlattıklarına göre sabredecek kadar vakti var. 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise "İnfertilite" dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir. Erkek kısırlığı çok çeşitli nedenlerle olabilir. Çocuğu olmayan bir erkek, üroloji uzmanına başvurmalıdır. Önce muayene, sperm ve hormon tetkikleri gerçekleştirilir. Kesin tedavi olmasa bile erkeğin bu tedavilerle durumunun düzelmesi sağlanarak yardımcı üreme teknikleri yapılabilir.

Nafiz bey 45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?

Başlayabilir. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, Romatoid artrit hastalığı bulunanlarda ve hızla kilo verenlerde 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın. Tedbirinizi alalım.

Baş dönmem, bulantım vardı. Menier diye bir hastalık çıktı. Nedir bu hastalık?

Menier hastalığı daha çok genç bayanlarda görülür. Şikâyetler nöbetler halinde gelir ve birkaç dakika-saatler, bazen günler sürer. Hastalık baş ağrısı yapmaz. Bulantı ve şiddetli kusma yoksa halsizlik yapmaz.

53 yaşındayım. Menopoza girdim. İdrarda yanma var. Ne yapabilirim?

Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Bu da idrarda yanmaya yol açar. Mutlaka bir idrar tahlili yaptırın.