Çok yoruluyorum

Babam 8 yıldır şeker hastası. Bu sefer insülin başladılar. Neye dikkat edelim. Kendi pek dikkat etmiyor da?

İnsülin kullanan Şeker Hastaları, insülin vurulduktan sonra mutlaka yemeklerini yesinler. Yoksa şeker düşüklüğü ani hayati riskler taşır. Son kullanma tarihi, kutusunda taşıma, doğru yere-doğru dozda yapılmalı. İnsülin yaptığını unutmayın. Tekrar fazladan iğne olursa şeker çok ve hızlı düşer. Sürekli aynı yere iğne vurmayın.

24 yaşındayım. Hala sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?

Tabi ki olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir. Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.

Tam 6 aydır cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi. Herkes erken boşalır ben bekle de bekle. Tabi bu da ayrı huzursuzluk. Bu bir hastalık mı?

Her şeyin ortası karar. Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.