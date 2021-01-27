Öpüşürsem hasta olur muyum

Beş aydır evliyim. İlişkide hep ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye sustum ama dayanmak zor geliyor. Önceden apandisit ameliyatı olmuştum. Sanki aynı bölge ağrıyor. İlgisi olabilir mi?

Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir.Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısı, cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği operasyonlardan kaynaklanabilir. Muayene sonrası sıkıntı bulunmazsa psikoloğa git.

61 yaşındayım. Prostatım büyümüş, tansiyonum yüksek. Kahve prostata iyi gelir diyorlar ama ben içmeye korkuyorum. Ne önerirsiniz?

En fazla bir fincan iç. Mümkünse kafeinsiz iç. Yoksa, bir fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki kahve prostat sağlığını korumada faydalıdır. Kafein içeriği nedeniyle hipertansiyon ve ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz? Tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme.

39 yaşındayım. Geçen gün nişanlımla öpüştük. "Ya hastalık bulaşırsa? Belli olursa ben ne yaparım?" dedi. Dediği gibi olur mu? Bana niye sordu?

Sana bu soruyu neden sorduğunu ancak "O" bilir. Benim uzmanlık soruma gelince, ağız kapalı halde dudaktan ve yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik ve hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir.

Babam 61 yaşında. Kilolu. Prostat ameliyatı olacak. "Biraz kilo verirse riski azalır" demişler. Şişmanlık ameliyat riskini arttırır mı?

Evet. Arttırır. Ayrıca prostat ameliyatının da kendine has riskleri vardır. Şişmanlık, obezite veya aşırı kilolu olmak; özellikle genel anestezi altında bir ameliyat yapılacaksa "derin ven trombozu" dediğimiz, bacakların toplardamarlarının içinde pıhtı oluşumu risklerini arttırır. Bununla beraber ertelenebilir olan ameliyat ihtiyaçlarında kişinin kilo vermesinin beklenmesi mümkündür. Kilo verme hem ameliyat hem de ameliyat sonrası iyileşmelere çok önemli katkı sağlar.

Hanımın ilişkiden sonra sabahları yüzü asık oluyor. Kızgın bakıyor. "Gece mi sıkıntı oldu?" diyorum, "Sen hemen sırtını dön yat" diyor. Sorun ne?

Bir kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten direkt ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı, sevgi ve minneti arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da insani bir süreç olan cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için iç hastalıkları uzmanına muayene ettirin.

Karnımın sağ üst tarafı ağrıyordu. Safra kesesinde küçük taşlar buldular. Ameliyat oldum. Dışkım daha yağlı çıkıyor. Ameliyat hatası olabilir mi?

Anlattığına göre ameliyat sonrası yemek yeme alışkanlıkların değişmemiş. Yağlı yemek yemekten vazgeç. Safra kesesi karnın sağ üst kısmında, karaciğerin altında yerleşmiş armut şeklinde bir organımızdır. Karaciğerde yapılan safra, bağırsağa geçmeden önce safra kesesine gelerek burada birikir ve demlenir. Yemek sonrasında safra kesesi kasılarak içindeki safranın safra yolları vasıtasıyla bağırsağa akması sağlanır. Safra, bağırsakta yağların sindirimi ve emilimini sağlar. Yağlı yemeye devam edersen şikayetlerin azalmaz.