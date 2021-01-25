Hapı bırak

Adet dönemlerimde çok sinirli oluyorum. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikâyetlerim daha da arttı? Bana bir çare doktor bey!

Önce Kadın Hastalıkları Uzmanına git. Hapı bırak. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan antidepresanların cinsel istekte azalma, uyarılamama veya yetersiz uyarılma, kayganlığın yetersiz olması, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.

Tam 2 aydır midem ağrıyor. "Peptik Ülser" varmış. Ama ilaçlar bir işe yaramadı. Ne önerirsiniz?

Peptik ülser; mide veya on iki parmak bağırsağında (duodenum), bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları şeklinde veya özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, kaynama, hazımsızlık, halsizlik şeklinde ortaya çıkabilir. Yemek yeme alışkanlıklarını düzeltmezsen ilaçlar sürekli korumaz.

55 yaşındayım. İkinci evliliğimi yaptım ama artık gücüm yok. Bu sorunumu çözmek için ne yapmam gerekir?

Bu sorun yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve Psikolog desteği gerekir. Ayrıca Genel bedensel özellikler açısından İç Hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.