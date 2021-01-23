Çocuğumuz Olmuyor

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Daha olmadı. Ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı, psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir. Veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı.

24 yaşındayım. Penisim galiba biraz eğik. Sünnette olabilir mi? Başka bir şikayetim yok. Çalışması normal. Doktora göstereyim mi?

TABİ ki göster. Başkalarının lafıyla tanı konmaz. Sünnete bağlı olup olmadığını Üroloji gördükten sonra anlarız. Çalışması normal diyorsan çok da üzülecek bir durum yok. Varsın biraz eğri olsun. Şaka bir tarafa bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdakbağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar, peyronie hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir. Hemen üroloji uzmanına muayene ol.

Doktor bey benim yaşım 37 oldu. 2 yıllık evliyiz. Erkeğim. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden Doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için Üroloji uzmanı veya İç Hastalıkları Uzman muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN, TSH testleri istenebilir.

Hocam 3 ay önce damarımı balonla açtılar. İlaca başladılar. Cinsel ilişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadı. Arkadaşlar duymuş kalp hastaları için cinsel ilişki sırasında altta olmak gerekiyormuş. Bu doğru mu?

GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor. Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar. Çünkü kalbin işi artar. Kalbin beslenme ihtiyacı artar. Damar tıkanıklığı tedbir almazsan sorun yaratabilir. Yapılan çalışmalarda cinsel ilişki pozisyonunun, yani altta olmanın faydası tespit edilmemiş. İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.

32 yaşındayım. Halamda meme hastalığı var. Benim de sağ mememde üç haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende kanser olabilir mi?

ÖZELLİKLE meme şikâyetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı.Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.

51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ağzım pis kokuyor. İlaç kullanıyorum. Dişlerime bakım yapıyorum, sorun yok. Peki bu koku nereden geliyor?

YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir. Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur.