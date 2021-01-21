Eşim neden huzursuz

Hocam idrarımda sıkıntı var. 61 yaşındayım. Prostat büyümesi dediler. İlaç almaya başladım. Bitkisel tavsiyeniz olur mu?

Olur. Erkeklerin ileri yaşlarda karşılaştığı en sık sorunlardan biri de Beningn Prostat Hiperplazisi dediğimiz Prostat bezi büyümesidir. Kabak çekirdeği yağı, E vitamini bakımından çok zengin, A, C, B1 ve B vitaminleri ve fitosteroller içerir. Ayrıca amino asit içerir. Çekirdeklerinden kabak çekirdeği yağı elde edilir. Mesane hassasiyeti artan kişilerde bu etkiyi azaltır. Dökülen saçları %40 oranında çıkardığı da ispatlıdır. Yılda iki kez parazit kürü yapılmasını tavsiye ederim. Hem kullan hem kullandır.

Nafiz hocam, D vitamini alsam Corona'ya yakalanır mıyım?

D vitamini bağışıklık sisteminin en önemli desteklerinden biridir. D vitamini eksik olursa Bağışıklık Sistemimiz yeterince güçlü çalışmaz. D vitamini normal olsa da Coronavirüs enfeksiyonu açısından diğer kolaylaştırıcı özellikleri olan kişiler, Maske-Mesafe-Temizlik Kuralına uymayanlarda her zaman her enfeksiyon açısından risk vardır. D vitamini de al. Kendini de koru kolla.

4 aylık gebeyim. Tansiyonum büyük 13, küçük 8 çıktı. Tansiyona dikkat et tehlikeli dediler. Bu durum bebeğime zarar verir mi?

Korkma. Tansiyon değerlerin büyük 14 küçük 9'u geçmemiş. Gebelikte 14/9'u geçen tansiyonlar anne ve bebeği için tehlike yaratır. Gebelikte tansiyon değerlerinin 140/90 mm Hg ve üzerinde bulunması ve bu yüksekliğin en az dört saat aralıklarla en az iki kere saptanmış olması gebelik hipertansiyonu olarak tanımlanmaktadır. Gebelikte hipertansiyonla birlikte idrarda normalin üstünde protein görülmesi (albüminüri) durumu ise Preeklamsi'dir. İdrar tahlili yaptır. Protein var mı baktır. Gereğinden fazla kilo alma. Her şeyi kafana takma. Aynı doktorda takipte kal.

26 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?

Cinsel ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin yani müstakbel eşinin cinsel sağlığı önemli. Bulaşıcı hastalık testlerinizi yaptırın. İlişki öncesinde temizliğinize önem verin.

7 yıldır şeker hastasıyım yaş 51. Cinsel hayatım sıkıntılı. Eski sertliğimden eser yok. Ben de eşim de huzursuz. İlaçlarımı kullanıyorum. Başka ilaç önerir misiniz?

Diyabetes Mellitus yani Şeker Hastalığı düzensiz seyrederse, kan şeker kontrolleri yetersiz olursa sertleşmede sorun yaratabilir. İlaç sadece işin bir kısmıdır. Sofrada diyet yapmayan yatakta sıkıntı yaşar. Hem damar hem de sinirlerin kılıfları bozulduğundan şeker hastalığına bağlı sertleşme bozuklukları uzun sürebilir. Eşinle bunu paylaş. Sabırlı, gayretli ve düzenli bir şekilde Şeker Hastalığında yapılması gerekenleri yap. İlaç seni takip eden doktorun tarafından muayene sonrası verilsin. Piyasa işi yalan yanlış hap benzeri şeyleri alma.

23 yaşındayım. 3 yıl önce ilk kez kan tahlili yapıldı. Kansızlık var dediler. İlaç veriyorlar. Adetim normal. Çok kan kaybetmiyorum. Ne yapmalıyım?

Her anemi ağızdan alınan ilaçlarla düzelmeyebilir. Özellikle B12 vitamini-Folik Asit düzeyleri de test edilmeli. Ağızdan alınan ilaçlar için bağısaklardan demir emilmesi gerekli. Bazen bağırsaklarda doğumsal veya daha sonra ortaya çıkan nedenlerle demir emilimi geç, güç olabilir. Hatta hiç emilmeyebilir. Nedenlerini araştırırken demir takviyesini kalçadan veya damardan iğne olarak verebiliriz. İç Hastalıkları veya Hematoloji Uzman takibinde gerekenleri yapın. Başvuran hastalarımızda mutlaka anne, baba ve kardeşlerde kansızlık var mı diye araştırma yaparız.