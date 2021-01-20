Yaşlanma korkusu

Eşim yaşlanma korkusu yaşıyor. Bunun için daha az ilişkiye girelim diyor. Öneriniz nedir?

Korkularımız bizi yönetmeye başladığında daha hızlı yaşlanırız. Eşin korkularına teslim olursa daha hızlı yaşlanır. Kaygıyla genç kalmaya çalışmak elekle su taşımaya benzer. Ayrıca Cinsel İlişki Bedensel yenilenmeye yönelik sistemin çalışmasını sağlar. Sağlıklı Cinsel İlişki huzurlu, zinde, kendine güvenen ve keyifli bir sosyal yaşamın temelidir.

54 yaşında bir bayanım. Sırtımdan koluma yanma, kaşınma oluyor. Sadece depresyon ilaçları kullanıyorum. 10 yıldır sabah akşam 2 hapım var onları içiyorum. Nasıl bir tedavi önerirsiniz?

Hastalığına Tıp dilinde Prüritis diyoruz. Bunun için ilk muayeneyi İç Hastalıkları Uzmanı veya Cildiye Uzmanı yapabilir. İlk tetkik sonuçlarına göre olası hastalıklar netleşir. Özellikle bir dedektif gibi günlük hayatını takip et. Şöyle yapınca, bunu yiyince, şu temizlik maddesini kullanınca kaşıntım daha fazla artıyor gibi tespitlerini yap. Bizlerle paylaş. Şüpheli olunca soruşturma uzun sürer.

46 yaşında erkeğim. Son 3 haftadır ayıptır söylemesi cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?

Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar" için Nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Üroloji, Nöroloji ve hatta belki de Fizik Tedavi Uzmanına ihtiyaç duyulabilir.

Minibüsçüyüm. 32 yaşındayım. Boynumu sıkıyorlarmış gibi ağrı hissediyorum. Baş ağrısı da ekleniyor. Nasıl geçer?

Önce ilk muayeneni ol. Hemen boyun ve sinüs grafisi çektir. Sinüzit ve tıkayıcı burun hastalıkları baş ağrıları yapabilir. Özellikle boyun fıtıkları, kireçlemeleri de boyun ağrısı yapabilir. Stres tekrarlayan baş ağrılarına yol açabilir. Göz muayenesini de aksatma. Tansiyonunu ölçtür.