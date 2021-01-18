3 senedir sorun var

71 yaşındayım. Erkek adamın erkek evladıyım. Şeker hastasıyım. 3 sene oldu tık yok. Ne yapmalıyım?

Şeker Hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir. Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket.

Mutlak günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen Üroloji muayenesi gerekli. Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart. Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.

Bizim sülalenin erkekleri prostattan ölüp gidiyor. Erken teşhis işe yarar mı?

Sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç şikâyet meydana getirir. Tarama veya Çekaplar çok kıymetlidir. Şikâyetsiz muayenelerde Hikâye dinlenir. PSA testi yapılır. TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ yapılır. Gerekirse makattan prostat muayenesi yapılır.

38 yaşındayım. Hastalığım yok. 3 aydır sıkıntım var. Şimdiden unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Evli misin bekar mı? yazmamışsın. Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri.

Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz,

kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.

45 yaşındayım. 3 hafta önce İdrar yaparken kan geldi. Şimdi doktora gitsem prostat için muayene eder diye korkuyorum. Biraz da utancımdan doktora gidemiyorum. Ne önerirsiniz?

Bence bu yaşta doktordan utanmaktan UTAN. Hiç doktordan utanılır mı! Korkunun ecele faydası yok. Prostat varsa muayenesi de var. Erkeklerin

45 yaşından sonra bir kez, 60 yaşından sonra da 6 aylık aralıklarla Prostat hastalıkları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Sonra kanda PSA testi istiyoruz. Sonuçlara göre gerekirse biyopsi

gibi ileri incelemeler yapılıyor.