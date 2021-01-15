Süt silikonla temas etmez

Göğüslerime silikon taktırdım. Şimdi gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Süt, silikonla temas eder mi?

Silikon protezin yerleştirilmesi için kesi yeri meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır. İkisinin de yapılamadığı durumlarda koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Silikon protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.

Zayıflamak için diyet listesi buldum. Onu uygulamaya çalışıyorum. Ara öğünleri yapamıyorum. Bu diyet kilo verdirir mi?

Zayıflamak için en kötü yöntem gelişigüzel yapılan diyetlerdir. Sizin bedeninize uymayan kıyafeti gelişigüzel bulunca giymiyorsan, böyle diyet de yapma. Neden şişmansın bulalım. Ona uygun diyet hazırlığı yaptıralım. Ara öğün gerekli ise atladığında kilo verdireceğine kilo aldırabilir. Sağlıklı bir diyet programında öğünler, azar azar ve sık tüketilecek şekilde düzenlenir. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatabilir. Aç kalmak diyet yapmak değildir. Kan şekeri, yemekten 2-2,5 saat sonra yavaş yavaş düşmeye başlar ve böylece açlık hissi doğar. Ara öğünlerin amacı kan şekerine bağlı açlık hissinin duyulmasını engellemektir.

Benim süt alerjim var. İlk defa sosis yedim. Aynı şekilde alerjim oldu. Bir alakası var mı? Alerji ilacıyla geçti.

İşlenmiş gıda ürünlerinde ürünün içeriğine bakmalısınız. Terbiyeleme aşaması veya formüllerde süt kullanmışlarsa sakınmak gerekir. Süt ve süt ürünleri (kazein) içeren sosis ve salam türleri, tereyağı, margarin ile kızartılmış etler, süt ürünleri veya soya içeren köfteler, hamburgerler (süt ve süt ürünleri içermeyenler bulunabilir) süt alerjisi olanlarda sorun çıkartabilir.