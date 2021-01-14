Hanımın eline değemez olduk

Corona ne zaman bitecek? Hanımın eline bile değemez olduk.O da şikayetçi...

Dediğiniz doğru. Sadece bedensel değil sosyal olarak da hayatlar etkilendi. Sabırla dağlar delinir. Biraz daha sabır edelim. Aşılar ve tedaviler ile ilgili her gün daha fazla ilerleme kaydediliyor. Corona'nın içinin değişmesine bağlı öldürücü yeteneğinin azalması ihtimali de dahil olmak üzere gelecek umut vadediyor. Bu arada ev içinde çeşitli çözümler için herkes kendine özel planlar yapmaya çalışmalı.

Corona hastalığından korunmak için mesafe-hijyen-maske-siperlik yetiyor mu? Takan arkadaşlarımdan hasta olanlar oldu.

Öncelikle maske-mesafe-temizlik, korunma yollarının en temel olanları. Siperlik gerek gözlerimizin korunması gerekse maske önü ilk koruyucu bariyer olması nedeniyle önemli bir destek. Ancak iş yerlerinde toplu yaşam alanlarında, toplantılarda, eğlencelerde kapalı alanlarda uzun süre kalmak en büyük risk. Bulaştırıcı bir kişi bile olsa kapalı alanlarda herkese hastalığı bulaştırabiliyor. Ailesinde hasta veya bulaştırıcı olanlar eve gittiklerinde yakınlarından da hastalığı alabiliyorlar. Arkadaşına geçmiş olsun. Tedbiri elden bırakma.

Burun etim var. Kardeşim Almanya'da burun içine ozon tedavisi yaptırmış. Siz yapıyorsanız geleceğim. İşe yarar mı?

Ozon tedavisi burun içi mukozasının yenilenmesini ve normalleşmesini sağlayarak çözüm üretiyor. Aynı zamanda alerjik tepkiyi normalleştirerek ciddi fayda sağlıyor. Burun eti dediğimiz Adenoid Vegetasyonun boyutlarında küçülme meydana getirebiliyor. Bu nedenle burun içi ozon uygulaması tüm dünyada uygulanıyor. Başvuran tüm hastalarımız gibi sizin için de elimizden geleni yaparız.

Doktor Bey, son zamanlarda çok kilo aldım. Uykum da geliyor yemekten sonra. Guatr testi gerekir mi?

Evet gerekebilir. Ancak daha da önemlisi şeker yükleme testi dediğimiz 75 gram glikoz ile Oral Glikoz Tolerans Testi yaptırmakta gerekebilir. Şeker düşmesi de hipotroidide aynı şikayetleri yapabilir. Ayrıca aşırı kilo alımı uyku apne hastalığını tetiklemiş olabilir. Bu nedenle bu ihtimalleri gözden geçirmemiz gerekir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Uyku açığın varsa mutlaka tamamla.

3 yıldır boğazımda gıcık var. Gittiğim yerler antibiyotik verip gönderiyor. İçimde antibiyotik ağacı çıkacak. Ama hala gıcık var. Tansiyonum da var. Tansiyon böyle yapar mı?

Alerjik hastalıklar, mineral düzensizlikleri, kronik üst solunum yolu enfeksiyonları, burnu tıkalı olanlar, da boğazda takılma hissi olabilir. Ayrıca tansiyon hastalarının kullandığı ACE İNHİBİTÖRÜ denilen ilaç kullanımlarında Boğazda takılma hissi olur. Doktoruna danışarak ilaç değişikliği yapmak gerekiyor mu kontrol ettirin.

Hocam 47 yaşındayım. Yaygın el eklem ağrılarım başladı. 4 aydır tetkikler yapıldı. 'Romatoid artrit hastalığın' var dediler. İnternete baktım. Kafam biraz karıştı. Ne yapmalıyım?

Sakin ve sabırlı olmalısın. İnternetle kafanı karıştırırsan düzelme olmaz. Bağışıklık sistem hastalıkları stres-sıkıntı-kaygı-evham ve huzursuzlukla sürekli azar. Artritin kelime anlamı, eklem iltihabı demektir. Romatoid artrit, küçük eklemlerin (el eklemleri, el bileği ve ayak eklemleri) öncelikle tutulduğu, kronik (6 haftadan uzun süreli) seyir gösteren ve tuttuğu eklemde hasara neden olan; birçok organ ve sistemi de tutabilen otoimmün bir iltihabi eklem hastalığıdır. Romatoid artrit, yaygın bir hastalık olup, her yüz kişiden birinde, hayatının bir döneminde görülür. Her yaşta gelişebilir, fakat çoğunlukla 40-60 yaşlarında başlar. Kadınlarda erkeklerden üç kat daha fazladır. En önemli tedavi takiptir. Doktorunu seç. Takibine geç.