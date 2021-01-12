Çocuğum olmuyor!

İki yıllık evliyiz. Çocuğumuz hala olmadı. Şimdi iki aydır köye yerleştim. Muhtarla konuştuk. Koyunlar çiftleşsin diye çakşır veriyorlarmış. İkiz yavruluyormuş. İnsanda faydası olur mu?

Çakşır Otu özellikle Akdeniz bölgesinde bilinen bir bitkidir. Bu konuda anlatılanlar vardır. Bilimsel olarak yapılan bazı hayvan çalışmalarda cinsel isteği, aktiviteyi arttırdığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Bence önce eşinle beraber kadın hastalıkları-üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git. Tanı konulsun. Sonra işe yarayan tedaviler belli olur.

Şişmanlık bana bunalım veriyor artık. Kilo vermek için her şeyi deniyorum. Daha 31 yaşındayım. 115 kiloyum. Ameliyat olsam iyi olur mu?

Tembellik yok. Ameliyat ihtimalini doktorun önerir. Sen diyet yapıp, kendini düzene sokmalısın. Ameliyat oldun sonra yine kilo alabilirsin. Ruh ve damak operasyonunu senin yapman lazım. Boyun kaç santimetre belirtmemişsin. Ameliyat ihtimali için beden kitle endeksi ölçümü lazım. Boyuna göre bu ölçü değişir. Örneğin boy ölçümün 180 santimetre ise Beden Kitle endeks ölçümün 35,5 olur. Obezite yani şişmanlık cerrahisi için beden kitle endeksi 40'ı geçerse veya 35-39.9 ve ciddi tıbbi hastalıklar varsa uygulanır. Boy ve diğer beden hastalıkları durumuna göre doktorun bu tedaviyi önerebilir. Yap perhizini, yap hareketini, iç suyunu, bak keyfine.

Yaklaşık üç aydır mide ağrısı çekiyorum. Stres yüzünden olur mu? Ne yemeli, ne yememeliyim?

Ağızdan makata kadar sindirim sistemi tek parça bir organdır. Stres ve sıkıntıdan direk etkilenir. Reflü-gastrit-hatta belki ülser olan durumlarda bu şikayetlerle karşılaşıyoruz. Endoskopiden korkma. Eskisine oranla daha kolay-sorunsuz ve çok faydalı bir inceleme. Tedavi ve takibin nasıl olacağına karar verdiğimiz bir tetkik. Yaptır. Huzursuz bağırsak hastalığı-irritabl bağırsak sendromu da beraberinde var diyebiliriz. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerilim-stres-evham-huzursuzluk bağırsak düzenini bozar. Gaz yapan yiyecekleri az tüket.

İki haftadır eğilip kalkarken başım dönüyor. Vertigo dedikleri bu mu? Ne yapabilirim?

Baş dönmesine en sık yol açan hastalıklardan biri de pozisyonel vertigodur. Kulak kristallerinin yerinden oynaması diye tarif edilen pozisyonel vertigo, baş hareketlerine bağlı olarak, genelde saniyeler süren şiddetli ve kısa süreli baş dönmesine neden olur.

Sıklıkla raftan bir şey almak veya ayakkabı bağlamak gibi hareketler bu hastalıkta baş dönmesini tetikler. Yerinden oynayan kulak kristalleri baş manevralarıyla tedavi edilebilir. Pozisyonel vertigonun yaş ilerledikçe görülme riski artar. Bu hastalık D vitamini eksik olan hastalarda daha sık görülür. Kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. D vitamin düzeyini ölçtür.

Kolesterolüm yüksek çıktı. Doktor ilaç verdi. İki aydır kullanıyorum. Ama ilaçtan sonra bacaklarım ağrıyor. Damarlarım tıkanmış olmasın.

Kolesterol yüksekliği uzun sürede damar tıkanmasına yatkınlık oluşturabilir. Ancak her iki bacakta aynı şekilde olması çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Ama kolesterol ilaçları kas ağrıları yapabilir. Muhtemelen şikayetiniz bununla ilgili. İlacı yazan doktorunla görüş. Tedaviyi yeniden gözden geçirsin.



Çarpıntım vardı. Üç ay sürdü. Doktora gittim. 'Guatr var' dedi. İlaç yazdı. Sabah mı, akşam mı, aç mı, tok mu bilemedim. Nasıl kullanayım.

Guatr ilacı diyerek hangi ilaç yazıldığını belirtmemişsin. Çok çalışırsa ayrı, az çalışırsa ayrı ilaç var. Çok çalışan için verilen ilaç aç sabah tavsiye edilir. Az çalışan için kan seviyesine ve hastaya göre tavsiye edilir. Bence direk doktorunu ara. Kimse doğru cevabı veremez.