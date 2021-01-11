Covid-19 kalp krizi yapar mı?

Hocam babam kalp krizi geçirdi. Corona kalp krizi yapar mı?

Coronavirüs hastalığı başta kalp krizi olmak üzere kalbi olumsuz etkiler. Ritim bozukluğu yapar. Kalp zarı iltihabı, kalp kası iltihabı da yapabilir. Bazı testler her 2 hastalıktada aynı zamanda yükselir. Bu nedenle tüm kalp krizi şüphesi olanlara Covid-19 testleri uygulanabilir. Şaşırmamak lazım.

Doktor bey 4 aydır adetlerim düzensiz. Ama başka şikâyetim yok. Ne kadar devam ederse doktora gideyim?

Eğer ateş, karın ağrısı ve fazla miktarda kanama ile birlikte baş dönmesi ve baygınlık gibi şikâyetler eşlik ediyorsa şu ana kadar gitmemeniz hata olmuş. Gerek hormonal, gerek çeşitli sistemik hastalıklar-kullanılan ilaçlar gerekse yumurtalıkların hastalıklarında adet düzensizliği olur. İleri tanı ve tedavi için yine doktorunuza başvurmanız kesinlikle gerekir. Doktora gittiğinizde son adet tarihinizi biliyor olmalısınız. Hadi hemen en kısa sürede muayene olmaya....

58 yaşında kadınım. 7 yıldır menopozdayım. 7 yıl öncesinden bu yana vaginal bölgede kızarıklık var. İlaçlar kullandım, geçmedi. Bunun sebebi ne olabilir? Doktor, 'ilaçlarla geçer' diyor ama geçmedi. Cilt kremleri verdiler. Kızarıklık yanma yapıyor. Canımı acıtıyor. Siz bana ne önerirsiniz?

Özellikle Menopoz sonrası kadınlarda vajinal kuruluk sık görülür. buna bağlı tahriş,kızarıklık söz konusu olabilir. Cinsel ilişkide ağrı da yapabilir. Mantar, alerji diğer ihtimaller olabilir. dolayısıyla eğer vajinal kuruluk varsa tedavi edilmediğinde sonuç olarak kızarıklık devam edebilir. Farklı nedenlerle kullandığınız ilaçları değerlendirmek gerekir. Sigara kuruluğu arttırabilir. bu nedenle içiyorsanız yeni kararlar almanız gerekebilir. Çok hijyenik olsun diye gereğinden fazla temizleme uygulamaları, çeşitli kozmetik ve temizlik amaçlı kullanılan maddeler de kızarıklığı tekrarlatabilir. Şeker hastalığı, troid hastalığı, mineral ve vitamin eksiklikleri de bu sonuçlara neden olabilir. Bir kez mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Beslenme de Soya fasulyesi, tofu, Antep fıstığı, kestane, ceviz, kaju fıstığı ve fındık, Keten tohumu östrojen hormonunu desteklediğinden sofranda mutlaka bulunsun.