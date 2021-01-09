Eskisi gibi değil

3 aydır ilişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Yaşım 65. Okuduğuma göre kadınların menopozu varmış. Erkeklerin de oluyormuş. Ben ondan mı oldum?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde 60 yaşından sonra andropoz başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar...

Yeni evliyim. 3 aydır eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. O da sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor...

SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vajinismus dediğimiz bir durum bu. Birçok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları, tekrarlayan istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur. Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikayetler olabilir. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşmadan çözmek zor. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.

47 yaşında bir kadınım. Evliyim ama hiç doğum yapmadım. Meme kanseri riskim olur mu?

BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması, kadınlarda kanser riskini 2.5 kat artırır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde menopoz öncesinde kanser ortaya çıkması gibi durumlar da kanser riskini 4 kat artırır...

Üç aylık hamileyim. 'Balık yağı al' diyen var, 'Alma' diyen var. Alayım mı?

GEBELİKTE omega-3 ya da daha yaygın bilinen adıyla "balık yağı" almanın gestasyonal diyabet (gebelik diyabeti), hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son trimestrde (son üç ayda) günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asiti verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Yani en azından zararı yok. Ama bütün mucizeleri balık yağından beklememek lazım.

24 yaşındayım 3 aydır adetim 9 gün gecikiyor. Hastalık mı kaptım?

Adet gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur. Şişmanlık, zayıflık, Polikistik over sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, troid sorunları bu tip şikayetler yapabilir. Bu nedenle 3 ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. Tahliller de şart.

33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ayrıca şeker hastasıyım. Nadiren ilaç kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Düzensiz beslenen ve düzensiz ilaç kullanan kişilerde bu olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı.

Nafiz Bey, 55 yaşındayım. 3 aydır menopozdayım. Biraz huzursuzum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

Evet. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca 'men' yani aylık ve 'pause' yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.