Kemik gibi olun!

Hocam 3 yıllık evliyim. Eşimin cinsel organında siğil çıkmış. Bende de çıkar mı?

Cinsel bölgelerde çıkan siğiller genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bulaşıcı olabilir. Eşiniz üroloji ve cildiye muayenesi olsun. Mutlaka ilişkiye girmek isterseniz prezervatifle korununmanızı tavsiye edebiliriz. Siğil virüslerinin çok çeşidi vardır. İnternete girip moralinizi bozmayın.

Romatizma dediler. Kortizon verdiler. Kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?

Uzun süreli kullanımlarda yapar. Osteoporozda kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur. Kemik kırılması riski artar. Erkeklerde de olur. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar.

Sağ koltuk altında şişme, kızarıklık oldu. Doktor "Köpek memesi" dedi. Kafam karıştı. Ne ilgisi var.

Koltuk altları ve kasık çevresindeki iltihaplarda ortaya çıkan bir durumdur. Bu bir deri hastalığıdır. Buna Hidradenitis Suppurativa (HS) de denir. Toplumda köpek memesi hastalığı olarakda isimlendirilir. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin düzensizliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Sigara içenlerde daha sık görülür. Bence bir an önce sigarayı bırakmanızda yarar var.

Hocam 59 yaşına bastık. Ama sıkıntımız başladı. Yani artık delikanlılık bitti. Maalesef tık yok. Arkadaş bin çay verdi. Damana çayıymış. Bu bana iyi gelir mi?

Damiana Çayı olabilir. Eğer Damiana çayı ise ve gerçekse cinsel istek ve aktivite artışında faydası olabilir. Amerika kıtasında yetişen bir bitki. Bu amaçla kullanılabiliyor. Fazlası zarar. Başka hastalıkların var mı bilmiyorum. Aman dikkatli kullan!