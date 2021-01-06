Çok çabuk pilim bitiyor

Tansiyonum yükseldi. Arkadaşım hap verdi. Bayılmışım. Doktor "ilaç seni bayılttı" dedi. Ne yapmalıyım?

Bazen tansiyon yüksekliğinden, bazen damar tıkanıklığı-beyin kanaması gibi durumlardan, bazen de kullanılan ilaçların yan etkilerinden kişi bayılabilir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına git. Tahlillerden sonra Nöroloji veya Kardiyoloji uzmanına gitmen gerekebilir. Şimdi tansiyonlarını ölç. Şikâyet olduğunda ve şikâyetsiz dönemde sakin dinlenmiş halde sabah akşam liste yap. 16/10'u geçerse dilaltı ilacı kullan.

2 yıldır horluyorum. 3 aydır da eşim uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor uyku testi yaptırdı. Kanser olabilir mi?

Uyku testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak Burun Boğaz uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku apne sendromu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı-yumuşak damak sarkmasını düzeltmeyi- dil kökü büyüklüğünü düzeltmeyi gerektirebilir.

Arkadaşlarım size soru sormuş. Dediklerinizi yapmışlar. İyi olmuşlar. Eşimle cinsel ilişki sonrası pilim bitiyor. Eşim benim kadar yorulmuyor. Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?

Yorulmaktan kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi, burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.

Bir aydır sivilcelerim var. Tahlil de Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Yardım eder misiniz?

Tabi ki ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle Glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor.

Bu da Karaciğer yağlanması yapabilir. İç Hastalıkları Uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL Kolesterol, Trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Ayrıca Hepatit hastalığı ile ilgili bazı testleri yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir.

Sonuçları tekrar değerlendirelim.

45 yaşındayım, adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Ca 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

Evet gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme Kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca Karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.