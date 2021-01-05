Gerçek ilişki korkutuyor

26 yaşındayım. Gerçek bir ilişkim olmadı. Biri var. Ciddi olursak bu ilişkide panik yapabilirim. Çok endişeliyim, ne önerirsiniz?

Amerikalılar eğitimde "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye kullandıkları bir söz var. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Yeterince sorunun var gibi, internette yenilerini ekleme. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce Üroloji, İç Hastalıkları Uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.

Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

Öncelikle aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için Üroloji Uzmanı Kadın için Kadın Hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.

Hocam tip 1 ve tip 2 diyabet hasta ayrımı nasıl oluyor? Babam 15 yıldır diyabet hastası ve 68 yaşında son 2 yıldır insülin bağımlısı. Geçen hafta 4 damar açık kalp ameliyatı oldu ve 44 derece insülin vurduğumuz halde değerlerini düşürmekte zorlanıyoruz. 2016 aldığı ilaç raporunda e10-e14 ve e11,1 insülin bağımlı olmayan yazıyor. Fakat babam bağımlı diyabet hastası. Bu şikâyetlerle sizce hala tip 2 hastası mı? Yoksa tip 1 hastası mı?

Tip 1 diyabet genellikle bebeklik çocukluk çağında başlar. Gecikmiş tip Diyabet başlangıçları yaklaşık 30'lu yaşlara kadar uzayabilir. Ama İleri yaşlarda ortaya Çıkan Diyabet tip 2'dir. Ayrıca bazı kan testleri de bu ayrımda yardımcı olur. Sizin kafanızı rapordaki ifadeler karıştırmış. Tip 2 diyabet hastası da insülin kullanabilir. Öncelikle perhiz, diyet yapmayan hastaların kan şekeri zor dengelenir. Aç kalsa da kan şekeri yükselir. Mutlaka Tam ve Doğru bir Diyet uygulamalı. Hareket etmeli. Yeterince su içmeli. İyi uyumalı. Sıkıntı-sinir-stres yaparsa Şeker dengesi çabuk bozulur. Yani sadece ilaçla dengelenme olmaz. Düzenli olarak Aynı Doktor tarafından takip edilmesini öneririm.