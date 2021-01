Dokunmam yasak

Üç senelik evliyiz. Üç de çocuğumuz var. Hanıma dokunmam bile yasak. Çünkü ne zaman dokunsam çocuk oluyor. Bize bir çözüm bulun.

BUNUN için üroloji, kadın doğum uzmanı veya iç hastalıkları uzmanıyla görüşmelisiniz. Size ailecek danışmanlık vermeliler. Tedbirleri ve size uygun çözümleri anlatmalılar. Çeşitli ameliyatlar, ilaçlar, ilaç dışı uygulamalar hakkında bilgi alın.

63 yaşındayım. Bizim de canımız var. İlişkiden sonra 20 gün kendimize gelemiyoruz. Zeytin yesem iyi gelir mi?

RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten kurtulmaz. Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Panik yapma. Tok karınla aktivite yapma. Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.

Tansiyonum yüksekmiş. İlaç verdiler. İçtim. Bu sefer de hanımla kardeş olduk. Ne önerirsiniz?

ÖNCE seni takip edecek bir iç hastalıkları uzmanı bul. İlaçlar yan etki yapabilir. Yan etki yapan ilacı keseriz başka ilaç başlarız. Panik yapma. Hanımla kardeş olmanıza da gerek

yok. İlaç kullanmazsan sıkıntıların olabilir. Yol yakınken tedbir al.

Babamın göğsü ağrıyordu. Kalp doktoru "Anjiyo" dedi. Babam ameliyat olmak istemiyor. Ne yapsam doğru olur?

İSKEMİK kalp hastalığı dediğimiz hastalık kalp damarlarının tıkanması ile ortaya çıkar. Efor testi, yani koşu bandı ile tespit edilebilir. Koroner angiografi, kalp damar tıkanıklığını gösterir. Bir ameliyat değil. Bir girişimdir. Önemli bir testtir. Mutlaka yaptırın.

Ölümcül risklere karşı korunmasını sağlar. Erken tedavisini sağlar.

69 yaşındayım, ruhum dik, alnım ak. Saçım ak. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi?

OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.