Sakınma tedavisi

Hırdavatçıyım. Bazen çok geriliyorum. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?

Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna "sakınma tedavisi" diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgârda, Klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma. Sigara içme. Jöle sürme. Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler sakın.

Öğretmenim. Online çalışıyorum. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir perhizi var mı?

Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.

Kız kardeşim aşırı terliyor. Doktor "Haşimato hastasısın" demiş. Ben de çok terliyorum acaba ben de aynı hastalığa yakalanmış olabilir miyim?

Bu hastalıklar tiroid bezimizin hastalıklarıdır. Tiroid bezi, soluk borusunun yanlarında bulunan iki lobunu, soluk borusu önünden geçen bir bölüm birleştirdiği, içinde koloid bir madde bulunan keseciklerden oluşan bir bezdir. Her iki lobun içinde paratiroid bezi bulunur. Normal ağırlığı insanda 20-40 gr'dır. Tiroid bezi, iyot ve tirozinden tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) yaparak, kana tiroid hormonunu salgılar. Tiroid bezi, öteki iç salgı bezleriyle ilişkili olarak etkinlik gösterir. Çalışması özellikle hipofizin salgıladığı uyarıcı tireotrop hormonunun (TSH)etkisine bağlıdır. Çeşit çeşit hastalığı vardır. Anlattıklarına bakılırsa kız kardeşinizde HAŞİMATO TROİDİT dediğimiz bir hastalık tanımlanmış. Muhtemelen troidi çok çalışıyor. Genetik yatkınlık ihtimali olan bir hastalıktır. Bu nedenle sizinde şikayetlerinizin kaynağı bu olabilir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzman muayenesi olmalısınız.

Sürekli kabız oluyorum. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor. Bana bir çare doktor bey...

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilirler. Patates, havuç, Pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, Elma, muz, mandalina, şeftali, nar, Çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak Kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir. Ayrıca kabızlık erkenden tedavi edilmezse Basur veya Hemoroid dediğimiz makat varisleri olabilir. Bu nedenle muayene olurken mutlaka basur muayenesi de yaptırın.