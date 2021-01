Eskisi gibi değilim

Şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca ilişkide eskisi gibi iyi değilim. Zayıflasam düzelir miyim?

BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.

Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver.

Ancak bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Cinsel hayatını da olumsuz etkiler. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.

22 yaşındayım. 6 aydır adetim düzensiz. Yüzümde kıllanma oluştu. Doktora gittim kist çıktı. Kanser olur muyum?

POLİKİSTİK Over Hastalığı neredeyse her 10 kadının bir tanesinde görülür. Adet düzensizliği, kıllanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve şeker hastalığına yatkınlık yapabilir.

Yapılan araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair bulgu yoktur. Her duyduğuna inanma, panik yapma.

4 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Geciktirici jel varmış. Acaba kullansam mı?

CİNSEL ilişki öncesi ruh halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı da başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

3 ay önce evlendim. Sürekli idrar yollarım hasta. Ama ilaç kullanmayı da sevmiyorum. Başka tavsiyeniz varsa sevinirim.

ÖNCELİKLE bazı tahlillerin yapılması gerekir. İdrar tahlili, idrar kültürü, üriner sistem ultrasonu, CRP ile açlık ve tokluk şekeri testlerini mutlaka yaptır. Üroloji uzmanı görsün. Ayrıca küvet kullanma, duş al. Cinsel ilişkiden önce ve sonra bir bardak su iç. Cinsel ilişkiden 15 dakika sonra idrar yap. Yoğurt, maydanoz, ısırgan otu ve hatmi çiçeği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Yaşım 31. Zıpkın gibiyim. Ancak erken boşalma sorunum var. Neden?

DIŞI cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya sonra meydana gelen, geciktirilemeyen duruma erken boşalma diyoruz. Kadınlarda normal fizyolojik orgazm cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.

Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.

Eşimle nadiren ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık sık oluyordu. Sorun nedir?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu vs. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Eğer keyif alıyorsanız hemen bir hastalık düşünmeyiz.

Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla.

Dört ay önce evlendim. İlişkiden önce güç olsun diye bal ve üzüm şerbeti tükettim. Ama elim ayağım titredi, hiçbir şey yapamadım. İstemeden oluyor. Beni bu ızdıraptan kurtarın!

BAL ve şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikâyetlerini izah edebilir. Ayrıca şeker düşmesi cinsel ilişki performansını düşürebilir. Yine olmazsa diye düşünmende sıkıntıyı arttırır.

Hemen Şeker yükleme testi yaptır.

İç hastalıkları uzmanı takibine gir.