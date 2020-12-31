Enfeksiyonu ihmal etmeyin

24 yaşındayım. Evliyim. İdrar yaparken yanmam oluyor. Doktora gittim, ilaç kullandım tekrar oldu. Ne yapayım?

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur. Doğru tanı şart. Enfeksiyona bağlı ise idrar kültürü gerekir. Fazla idrar yolu temizliği doğal florayı bozabilir. Bu nedenle doğal temizlik maddeleri ile doğal temizlik önemli. Şeker hastalığı araştırılır. Özellikle taharet musluğu ile temizlik, arkadan öne taharetlenme tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

23 yaşındayım. Annem 54 yaşında. Meme kanseri şüphesi var. Tüm aileden tarama istediler. Benim şikayetim yok. Yaptıralım mı?

Tarama çok önemli. Mutlaka yaptır. Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin. Kilo, sigara ve alkol kullanımı, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, ilk adetini ise erken görmüş olmak riski artırabilir. İhmal etmeyin.

55 yaşındayım. Bütün sıkıntılar bitti derken hanımla aşkımız bitti! İlişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Arkadaşlar "Andropoz oldun" diyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

Panik yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroid yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında , tiroid hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. Doktor kontrolü şart.