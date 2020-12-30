Depresyon ilacı isteği azaltır

24 yaşında bayanım. Yaklaşık son 5 aydır adetlerim düzensiz. Memelerimde çok şiş ve çok ağrılı. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

57 yaşındayım. Reklam için duvar boyuyorum. Şişmanım, 4 aydır yokuş çıkarken, merdiven çıkarken bile göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Beklemek zorunda kalıyorum. Unutmadan, sigara da içiyorum. 'Nane çayı iç nefesin açılır' diyorlar. Ne yapayım?

Stresli, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigaranda kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar. Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir. Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.

6 aydır işimden dolayı depresyondayım. Tabi bu durum, hanımla bir araya gelmemi de feci şekilde engelledi. Nerdeyse hiçbir şey hissetmiyordum. 3 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Resmen eşimden soğudum. İşim son bir aydır toparlanıyor. Ama ben beter oluyorum. Bir an önce yardımcı olursanız sadece beni değil ailemi de kurtarırsınız!...

Umutsuzluk, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, cinsel isteksizliğe, ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise "başka bir kadın" ihtimali olması fikridir. Aileni sen kurtaracaksın.