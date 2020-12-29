Prostat korkusu var

1 ay sonra evleneceğiz. Arkadaşlara tecrübelerini sordum. Balayı sistiti varmış. hanımlarda sık olurmuş. Tedbir aldın mı dediler. "Balayı Sistiti" ne demek?

İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına "Sistit" denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişebilir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş de nadir de olsa görülebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da Sistit görülebilir. Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları "Balayı Sistiti" denir.

10 yıldır şeker hastasıyım. 2 aydır gözümde uçuşmalar var. Arada bulanık görmeye başladım. Arkadaşımın babası kör olmuş. Hemen göz doktoruna git dedi. Ne yapmam gerek?

Şeker Hastalığı gözlerde bozulma yapabilir. En önemlisi olan diyabetik retinopati dediğimiz göz dibi film tabakasının bozulmasıdır. Kanamalarda yapar. Tedavi edilmezse; ciddi görme kaybına, hatta körlüğe kadar gidebiliyor. Gözlerde önemli bir sorun oluşturuncaya dek belirti vermez. ayrıca şeker hastalığına bağlı katarakt da olabilir. Bu nedenle Şeker Hastaları şikayetleri olmasa bile yılda 1 kez göz muayenesi olmalılar. sen de hemen göz doktoruna muayene ol.

22 kilo fazlam var. 1 yıldır veremiyorum. Su içemiyorum. Midem bulanıyor. Bu kilo vermemi etkiler mi?

Etkiler. Vücudumuzun su içeriği yaşa ve cinsiyete bağlı olarak yüzde 42 ile yüzde 70 arasında değişir. Besinlerin sindirim, emilim ve hücrelere taşınması; zararlı atıkların vücuttan uzaklaştırılması gibi birçok durum için su içmen şart. Yeteri kadar su tüketilmediğinde kilo verme sürecini de yavaşlatabilir. Vücut susuz kaldığında sindirim enzimleri ve bağırsaklar yavaşlayarak kilo artışına neden olabilir. Bir diğer neden yetersiz su tüketimi ile hissedilen susuzluk hissinin açlıkla karıştırılıp iştah kontrolünün zorlaşmasıdır. Yani ağzın kurudukça yemek yemek zorunda kalıyor olabilirsin. Sağlıklı bir beslenme planıyla birlikte su tüketiminizin artması metabolizma hızını arttırarak ve iştahınızı azaltarak kilo kaybına destek olabilir. Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimi idealdir. İdrar rengini açık sarı berrak haldeyse içtiğin su yeterli demektir.

Banyodan 3 saat sonra boynum ağrıyor. Fıtık mı oldum acaba?

Banyo sonrası en önemli sorun saçların ıslak kalmasıdır. Özellikle Islak veya nemli saçlar boyun bölgesinde soğuğun olumsuz etkisini kolaylaştırarak boyunda tutulmaya yol açabiliyor. Banyo yaptıktan sonra saçlarınızı kurutun. Kas gevşetici ağrı kesici jeller işinize yarayabilir.

59 yaşındayım. 4 aydır idrar yolu darlığından ameliyat oldum. Kesik kesik idrar yapıyorum ve zorluk çekiyorum. Nedeni nedir? Tekrar daralma olur mu?

Tekrar daralma olabilir. Onun dışında özellikle Prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikâyeti sık olur. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar Üroloji Uzmanıyla konuş.