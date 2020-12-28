Bunamaya gençlik aşısı

5 aydır kabızım. tahliller temiz çıktı. şunu bunu ye dediler. neleri yemeyeyim söylemediler. Sizden rica etsem mümkünmü?

Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilirler. Patates, havuç, Pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, Elma, muz, mandalina, şeftali, nar, Çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak Kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir.

3 haftadır Makatımdan akıntı geliyor. Karın ağrım olmaya başladı. Geçen ay iş için yurt dışına çıktım. Yediklerim dokunmuş olabilir mi?

Ne yediğine bağlı. Stres, yeme içme düzeninin ve içeriklerinin bozulması sindirim sistemi şikâyetleri yapabilir. Soslar, baharatlar, gıda tipleri, gerek alerjik yanlarıyla, gerekse mikrop –toksin yönünden hastalık riski taşır. Ayrıca aynı şikâyetler cinsel yolla bulaşan hastalıklarda da görülebilir. Ona göre tedbir almak gerekebilir. Örneğin Bel Soğukluğu (Neisseria Gonore)hastalığı bu şikâyetlerle başlayabilir. Bunun için kan, semen, pre-seminal sıvı, vajinal sıvı örnekleri incelenebilir. Penis, vajina da olağan dışı akıntı, idrar yaparken ya da cinsel ilişki sırasında ağrı ve yanma hissi, bulantı, ateş ve adet dönemleri arasında kanama bile olabilir.

Kuaförüm. yaşım 43. menapozda değilim. adetim devam ediyor.6 aydır gözümde yanma vardı. romatizma dediler. Kuru göz teşhisi kondu. Bu Kuru Göz hastalığının nedenleri nelerdir? Ne yapmalıyım?

Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak, kuru göz, özellikle menapoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda, hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi (immün sistem) bozukluğu veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur. Sjögren Sendromu, genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür. Yukarıdakilerin dışında kimyasal yanıklar, cerrahiler ve burada detaylandırılmayacak başka birtakım hastalıklarda da kuru göz görülebilir. Düzenli olarak Bir Tek Doktor takibinde kal.

Karın ağrısıyla babamı acile götürdük. üşüme titreme vardı. korona sandık. herşeye baktılar. Babamda kalın bağırsak baloncuğu varmış.mikrop kapmış. Tarama yaptırın dediler. Saçmı bu taratalım. Benmi anlamadım. neyi taratalım. babama tanı koydular zaten.

Bu tarama o tarama değil. Sana eksik ve farklı kelimelerle açıklama yapılmadığından böyle anlaman doğal. Tarama, aşikar hastalık belirtisi olmayan kişilerde bağırsak hastalığı araştırması yapmayı içerir. Anlattıklarına göre Babanın hastalığı "DİVERTİKÜLiT". Kalın Bağırsaklarında küçük baloncukların olmasına DİVERTİKOLİZ KOLİ diyoruz. Ailesel olarak rastlanabilir. Bu nedenle Aileden birine bu tanı konulduğunda Ailedeki Diğer kişilerin Kolonoskopi ile Kalın Bağırsak Muayenesinin diğer bir deyişle TARAMASININ yapılmasını isteriz. TARAMA dediği bu.

Babam alzaymır. beyin doktoru takip ediyor. Ozon tedavisi işe yararmış. siz ozonu bildiğiniz için size sormak istedim. yaptıralımmı. önerirmisiniz.

EVET.ÖNERİRİM. Alzheimer Hastalığında Ozon Tedavisi KULLANILIR. Ozon Tedavisine Gençlik Aşısı da denir. Sebebi beden Hücrelerini Yenilemesidir. Beyin Hücrelerinin tamiri geç ve güçtür. Ozon Tedavisi uzun süren uygulamalarda Alzheimer Hastalığında faydalı olmuştur. Bu nedenle Uluslararası uygulanan bir tedavi olmuştur. Mutlaka uygulatın. Ayrıca, Parkinson, Bunama(Demans) hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

Babam kalp krizi geçirdi. hastaneden çıkarken dikkat edin dediler. tuzsuz yesin dediler. bu yeterlimi?

Hayır. Öncelikle bu hastalıktan sonra kalp yetmezliği gelişebilir. Bu nedenle şikayetlerini takip edin. bedeninde meydana gelebilecek şişmelere, yüksek yastıkla yatma ihtiyacı olup olmadığına, gece idrar çıkıp çıkmadığına, tansiyon ve ritim takibine dikkat edin. gereksiz yere kızmamasına özen gösterin. Gerekli yerde de kızarsa hastalığının ilerleyeceğini anlatın. Doktor kontrol sürelerini kaçırmayın. şikayeti olmasa da takipte kalın. uyku düzeni ve düzenli yemek yemesi çok önemli. Özellikle tuzdan yoğun beslenme gereksiz sıvı yükünü arttırıp kalbin çalışmasını yorar unutmayın.

3 aydır öksürüyorum. sigaram yok. sinüzütüm yok. boğazcıya gittim bir şey bulamadı. yalnız bir şey dikkatimi çekti. 3-4 ay önce tansiyon ilacımı değiştirdiler. tansiyon ilacı ama genede sorayım dedim.teşekkürler

Eğer Kulak Burun Boğaz uzmanı kuru öksürük için bir sebep bulmadıysa geriye Göğüs Hastalıkları alerji ve kullanılan ilaç yan etkilerine bağlı öksürük ihtimalleri kaldı. Ek şikâyetten bahsetmediğin için ilaç yan etkilerine dikkat etmek gerekir. Bazı hipertansiyon ilaçlarına bağlı öksürük şikâyeti olabilir. Öksürüğün başlama dönemi ilaç başlama dönemine denk geldiği için kullandığın tansiyon ilacına bakmak gerekir. Bu tip yan etki yapabilecek bir ilaçsa kesmek yerine farklı bir ilaç başlamak gerekir.