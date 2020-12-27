Dolu mide ile yatağa girme

Hocam ben taksi şoförüyüm. Üzerine afiyet yemeyi severim. Kiloluyum. Günde iki öğün yiyorum. Ama hala niye kilo veremiyorum?

Günde 1-2 öğün yiyerek beslenmek kilo verdirmediyse bu uygulamadan vazgeç. Sık öğünler halinde beslenmek, metabolizmayı hızlandırır. Mideyi dolu tutarak bir sonraki öğünde fazla ve hızlı yemeyi engeller. Günde 1-2 öğün yiyenlerde vücut yağ depolama eğilimindedir. Az az, sık sık küçük öğünler şeklinde beslen. Akşam yemeğini yatmadan 3- 3,5 saat önce sonlandır. Dolu mide ile yatağa girme. Vücudun yağlanır. Diğer yandan akşam yemeğinden yatana kadar geçen süreçte ara öğün al. Meyve, yoğurt veya süt gibi hafif bir şeyler tüket. Unutmadan hareket yoksa, zayıflama yok. İşin sihri aldığından fazla harcamandır.

Arkadaşlar 'Senin ayakkabı numaran küçük. Evlenme çocuğun olmaz' dediler. Kafam çok bozuldu. Gerçekten nereye danışacağımı bilemedim. Sizin yazılarınızı gördüm. Bana da bilgi verebilir misiniz?

Arkadaşlarının senin gelecekte çocuk sahibi olmanla ilgilenmeleri şaşırtıcı. Bu tarz durumlar yanlış bilgilenmeler nedeniyle ortaya çıkar. Erkek cinsel organı (penis) boyuyla ayakkabı büyüklüğü arasında bir ilişki olduğu zannedilir. Bu yüzden tamamen alakasız yorumlar yapılır. Yani aslında "ayakkabı numarası küçükse organ boyu küçüktür" diye bir yoktur. Ayrıca el veya kulak büyüklüğü de penisinizin büyüklüğüyle ilgili ipucu vermez. Kaldı ki erkek cinsel organı kısa olanlar da çocuk sahibi olabilir.

Daha menopoza girmedim. Kemik erimesi için film çektirmem gerekli mi?

Kemik yapısının sağlamlığı daha çocuk yaştaki beslenmemizle bile ilgilidir. Yani tedbir iyidir. Menopozdan sonra kırılgan kemikler ve kırığa yatkınlıklar olabilir. Altmış beş yaş ve üstü kadınlar kemik kitlelerini ölçtürmelidir. Menopoza girmiş daha genç kadınlar (genellikle 45-55 yaş arası) ve gözenekli kemikleri nedeniyle kırık riski altında olanlar taramalardan yarar sağlar.

Ailemizde kanser çok 'Ne yapabilirim' derken, 'Zeytinyağı korur' dediler. Doğru mu?

Zeytin ve zeytinyağında hücre yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici "Oleuropein" maddesi bulunuyor. Bu madde başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede kansere karşı yapılan ilaçlarda kullanılıyor. Zeytinyağını diğer bitkisel yağlardan ayıran en önemli özellik, oleik asit zenginliğidir. Bu asit özellikle meme kanserini tetikleyen (Her-2/Neu) veya (ERB B-2) kötü genlerini durdurma özelliğine sahip. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalı olan zeytin, yaşlanmanın etkilerini de azaltır.

Ben 69 yaşında postane emeklisiyim. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. 'Tiroid hastalığı için tahlil yapalım' dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?

Sen niye tahlil yapılmasından şüphelendin? Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için check-up (Çekap) yani kontrol yaparız. 70 yaşından sonra erkeklerde troid bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyod eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyod almayanlarda, ailesinde tiroid hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, Romatoid Artrit, Persiniyöz Anemide, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda, bazı ilaçları kullananlarda (lityum, amiodaron ve interferon gibi) şikayet olmadan da troit bezi çalışmasını kontrol ederiz.