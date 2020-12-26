Ne zaman başladın ki!

3 ay önce evlendim. Eşimle ilişki sırasında ha deyince bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Ne yapabilirim?

ERKEN boşalma, sürekli olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden 12-14 dakika sonra olur. Kadınların yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması için sık ilişki gerekebilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji, psikoloji desteği gerekebilir.

Kocam eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "ettendir" diyor. Doğru mu?

DOĞRULUK payı var. Sadece et mi? Başka hastalık ya da nedenler var mı? Değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Testi kırılmadan hanımını dinle. Sonra sadece kırılan testin olmaz!

64 yaşındayım. Yalnızım evlenmek istiyorum. Hayatımda ikinci bir bahar olsun istiyorum. Cinsellikte sorun yaşar mıyım? Ne yapmam lazım?

TAKDİR edersin ki cevap çok. Öncelikle cinsel ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir. Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilen durumlar vardır. Soruları müstakbel eşine mutlaka sor. Öncesinde mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir. Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. Her durumda alerjin yoksa bakla ye. İyi uyu. Kalp kontrolüne göre gereğinde özel ilaçlarda kullanılabilir.

31 yaşındayım 3 ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak, "Çok ağrıdı" diyor. Yardım edin.

CİNSEL birleşmede ağrı, acı, yanmaya "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.

66 yaşındayım. Geçen hafta idrarımda kan çıktı. Prostat büyümüş. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.

Hocam ben geçen ay bir akşam bakla yedim. Cinsel güç için. O gece iyiydi. Daha sonra gaz yaptı. Şimdi baklanın bir süresi mi var. Erken mi yedim?

Cinsel istek arttıran yiyecekler afrodizyak diye bilinirler. Bakla da bu konuda bilinen bir gıdadır. Ama çok fazla yiyip çok fazla performans beklenirse ilaç gibi yan etkiler yapmış olabilir. Başka gaz yapıcı sebeplere ilave olmuş olabilir. Stres cinsel aktiviteyi etkileyen en önemli faktördür. Moralin ve isteğin iyi olursa, eşinde bu konuda aynı hisleri paylaşıyorsa ekmek de yesen sıkıntı olmaz.

Hocam eşim de ben de şişmanız. Çocuğuma öğretmeni 'obez' dedi. Doğru mu?

Doğru olabilir. Dünya sağlık örgütü "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi" tarifine obezite diyor. Şişmanlık dediğimiz şeyde bu. Hesapla bakıldığında beden kitle indeksi hesaplanıyor. Öğretmenimiz bunu hesaplamış olabilir. Aile şişmansa çocukta şişmanlık yani obezite görülme riski artıyor. Bir an önce tüm aile için tedbir alın. Beslenmeyi düzenleyin. Hareketi arttırın. Doktor muayenesi olup tıbbi bir nedeni var mı yok mu öğrenin.