Hanım da şikayetçi

Bu Corona ne zaman bitecek? Aile hayatımız bitti. Hanımın eline bile değemez olduk. Ben değil hanım da şikayet ediyor.

Bu deneyim tüm dünyanın aynı anda yaşadığı anormal bir durum. Dediğiniz doğru. Sadece bedensel değil sosyal olarak da hayatlar etkilendi. Sabırla dağlar delinir. Aşılar ve tedaviler var. Bu arada ev içinde çeşitli çözümler için herkes kendine özel planlar yapmaya çalışmalı.

Corona'dan korunmak için mesafe, hijyen, maske yetiyor mu?

Maske, mesafe, temizlik korunma yollarının en temel olanları. Kapalı alanlarında uzun süre kalmak büyük risk. Bulaştırıcı bir kişi bile olsa herkese hastalığı bulaştırabiliyor. Ailesinde hasta veya bulaştırıcı olanlar eve gittiklerinde yakınlarından da hastalığı alabiliyorlar. Tedbiri elden bırakma.

Burun etim var. Kardeşim Almanya'da burun içine Ozon Tedavisi yaptırmış. İşe yarar mı?

Ozon Tedavisi burun içi mukozasının yenilenmesini ve normalleşmesini sağlayarak çözüm üretiyor. Aynı zamanda alerjik tepkiyi normalleştirerek ciddi fayda sağlıyor. Burun eti dediğimiz Adenoid Vegetasyonun boyutlarında küçülme meydana getirebiliyor. Bu nedenle burun içi Ozon Uygulaması tüm dünyada uygulanıyor.

Son zamanlarda kilo aldım. Guatr testi gerekir mi? Biraz panik yapıyorum.

Evet gerekebilir. Ancak daha da önemlisi şeker yükleme testi dediğimiz 75 gram glikoz ile oral glikoz tolerans testi. Şeker düşmesi de hipotroidide aynı şikayetleri yapabilir. Ayrıca aşırı kilo alımı Uyku Apne hastalığını tetiklemiş olabilir. Bu nedenle bu ihtimalleri gözden geçirmemiz gerekir. İç hastalıkları uzman muayenesi ol. Uyku açığın varsa mutlaka tamamla. Çünkü uyku çok önemli.

3 yıldır boğazımda gıcık var. Gittiğim uzmanlar antibiyotik verip gönderiyor. İçimde antibiyotik ağacı çıkacak ama hala gıcık var. Tansiyonumda yüksek. Tansiyon böyle yapar mı?

Alerjik hastalıklar, mineral düzensizlikleri, kronik üst solunum yolu enfeksiyonları, burnu tıkalı olanlar, da boğazda takılma hissi olabilir. Ayrıca tansiyon hastalarının kullandığı ACE İNHİBİTÖRÜ denilen ilaç kullanımlarında Boğazda takılma hissi olur. Doktoruna danışarak ilaç değişikliği yapmak gerekiyor mu kontrol ettirin.

Babamın kalp hastalığı vardı. Fenalaştı, acile götürdük. İlgilendiler. Ama Corona testi yüksek çıkmış. Boğaz testi yaptılar. Babam Corona mı kalp hastası mı anlamadık. Sizce ne?

Corona, kanda D Dimer dediğimiz testin yükselmesine neden olan özelliklere sahip. Ayrıca Corona'da pıhtı ortaya çıktığından kendisi de kalp krizi tablosuna neden olabiliyor. Bu test yüksek çıkarsa boğaz sürüntüsü alınabiliyor. Hastanede takipte olması güzel. Test sonucunu bekleyin.